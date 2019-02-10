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Избранник Евгении Феофилактовой запрещает ей подниматься на второй этаж своего дома

Ни для кого не секрет, что вот уже больше года экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова вместе со своим сыном Даниэлем живет в загородном доме у молодого человека, которого до сих пор так никто и не видел.
Избранник Евгении Феофилактовой запрещает ей подниматься на второй этаж своего дома

И все бы было хорошо, если бы девушка не скрывала условий, в которых она обитает. Поклонники уже давно обратили внимание на то, что Женя никогда не показывает им свое роскошное жилище, делая фотографии исключительно на фоне лестницы или холла.

Кроме того, многие заметили, что Феофилактова редко снимает сториз, находясь в пределах особняка или около него. А если и снимает, то только в те дни, когда к ее возлюбленному приходят гости.

Сама звезда телестройки предпочитает не комментировать свою личную жизнь, заявляя лишь, что очень счастлива. По ее словам, с новым избранником они планируют в скором времени узаконить отношения и завести ребенка, желательно девочку.

Однако некоторые подписчики считают, что девушка несчастна. Ей приходится терпеть унижения от своего мужчины, а также соблюдать условия, которые он ей поставил. К примеру, перестать вести различные мероприятия, контактировать с людьми противоположного пола, носить слишком откровенную одежду и, как оказалось, подниматься на второй этаж его дома.

Несколько дней назад в Сети появилось видео из закрытой для Жени части особняка. Именно в комнате, которая находится на втором этаже, мужчина принимает своих друзей и родственников, в то время, как сама Феофилактова вынуждена не покидать территории лестницы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:14

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