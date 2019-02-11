Компания Pickup Design сделала Mitsubishi L200 более стильным





Благодаря усилиям мастеров авто получило больше элегантности, а также дополнительные спортивные черты. Модель наделили новым передним бампером с боковыми воздухозаборниками, другой радиаторной решёткой, увеличенным арочным расширителем, а также другими колесными дисками. На багажнике и капоте установлены небольшие спойлеры. Покупатели за отдельную плату могут обзавестись дополнительным пакетом. Речь идёт об увеличении клиренса на 3 см, установке 18-дюймовых дисков. Также предусматривается возможность размещения сзади авто запасного колеса.Также изменения затронули салон транспортного средства. Кресла авто оббили черной кожей, имеющей эксклюзивное тиснение, имеет место новое рулевое колесо и фирменные коврики.