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Компания Pickup Design сделала Mitsubishi L200 более стильным

Специалисты компании Pickup Design, являющейся дочерней фирмой Carlex Design, поработали над версией пикапа Mitsubishi L200. Теперь транспортное средство стало более стильным.
Компания Pickup Design сделала Mitsubishi L200 более стильным

Благодаря усилиям мастеров авто получило больше элегантности, а также дополнительные спортивные черты. Модель наделили новым передним бампером с боковыми воздухозаборниками, другой радиаторной решёткой, увеличенным арочным расширителем, а также другими колесными дисками. На багажнике и капоте установлены небольшие спойлеры. Покупатели за отдельную плату могут обзавестись дополнительным пакетом. Речь идёт об увеличении клиренса на 3 см, установке 18-дюймовых дисков. Также предусматривается возможность размещения сзади авто запасного колеса.

Также изменения затронули салон транспортного средства. Кресла авто оббили черной кожей, имеющей эксклюзивное тиснение, имеет место новое рулевое колесо и фирменные коврики.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:41

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