Эксперты назвали ТОП-10 моделей-лидеров корпоративных продаж в России





Вышеназванный показатель на 42% выше, чем в 2017 году. Второе место осталось за российской LADA Largus – 11 500 проданных транспортных средств, рост на 17% по сравнению с позапрошлогодним периодом. ТОП-3 закрывает KIA Rio – 9 800 приобретенных машин, и почти 20%-ный рост в сравнении с результатами 2-летней давности. Toyota Camry и Hyundai Solaris вошли в первую пятерку лидеров с результатом в 8,8 и 8,5 проданных транспортных средств соответственно, при этом прирост составил в районе 15%.Шестое место заняла Skoda Octavia – 7 300 реализованных авто, седьмое за Renault Logan, который купили 6 700 россиян. Ещё один представитель чешского автоконцерна Skoda – Rapid, остался на восьмом месте (6,5 тысяч проданных машин). Две последние строчки рейтинга – за представителями отечественного автопрома. Речь идёт о LADA 4x4 и LADA Granta.