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Эксперты назвали ТОП-10 моделей-лидеров корпоративных продаж в России

Отечественные эксперты, представляющие агентство «Автостат», выяснили, какие корпоративные модели автомобилей наиболее популярны среди жителей Российской Федерации. В итоге они составили ТОП-10, лидером которого является немецкий седан Volkswagen Polo, который в 2018 году купили почти 12,5 тысяч предпринимателей.
Эксперты назвали ТОП-10 моделей-лидеров корпоративных продаж в России

Вышеназванный показатель на 42% выше, чем в 2017 году. Второе место осталось за российской LADA Largus – 11 500 проданных транспортных средств, рост на 17% по сравнению с позапрошлогодним периодом. ТОП-3 закрывает KIA Rio – 9 800 приобретенных машин, и почти 20%-ный рост в сравнении с результатами 2-летней давности. Toyota Camry и Hyundai Solaris вошли в первую пятерку лидеров с результатом в 8,8 и 8,5 проданных транспортных средств соответственно, при этом прирост составил в районе 15%.

Шестое место заняла Skoda Octavia – 7 300 реализованных авто, седьмое за Renault Logan, который купили 6 700 россиян. Ещё один представитель чешского автоконцерна Skoda – Rapid, остался на восьмом месте (6,5 тысяч проданных машин). Две последние строчки рейтинга – за представителями отечественного автопрома. Речь идёт о LADA 4x4 и LADA Granta.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:00

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