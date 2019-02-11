АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Смартфон Meizu Zero без отверстий впервые показали на видео

Meizu Zero стал первым в мире смартфоном без отверстий. В устройстве отсутствуют порта для зарядки, клавиши управления громкостью, разъем для наушников. В Сети появилось видео новой модели.
Смартфон Meizu Zero без отверстий впервые показали на видео

Единственными отверстиями в корпусе данного смартфона являются 2 мелких отверстия под микрофон. Модель доступна в чёрном и белом цвете. Устройство получило степень защиты IP68. Аппарат может пребывать под водой на протяжении получаса. Версия получила процессор Snapdragon 845, оснащается фирменной технологией беспроводной сверхбыстрой зарядки на 18 Вт. Представители компании отмечают, что они потратили два года, пока разрабатывали данный смартфон. При этом фирма для данной модели запатентовала 75 технологий. Специалисты смогли повысить мощность устройства, а также снизить на 67% тепло. Модель поддерживает эксклюзивную подставку для беспроводной зарядки, Bluetooth 5.0, а также USB 3.0.

Meizu Zero поддерживается технология mSound 2.0. Сбоку установлена сенсорная клавиша. Имеет место виртуальная карта eSIM и прочие технологии. Устройство оснащается AMOLED дисплеем на 5,99 дюймов. Производитель установил в гаджет экранный сканер отпечатков на дисплее. Он может срабатывать в любой части монитора. В Zero имеется 20-мегапиксельная фронтальная камера, включающая технологию распознавания лица. Основная камера аналогична Meizu 16. В сенсоре Sony IMX380 комбинируется 2 модуля (20 Мп/12 Мп).



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Meizu Zero без отверстий
"Соседская девченка" с мировым именем:
Народный артист России Александр
В Уфе 16 февраля стартует зимняя “Гонка
Ученые выяснили новые подробности об
Предполагаемый смартфон Redmi 7 прошел
69-летняя Алла Пугачева призналась, что
Ученые: Шимпанзе быстрее людей учатся
Анна Хилькевич показала на видео в
Эксперты определили лучший материал для
Бывший директор «Уральских пельменей»
Opel Vivaro в 2020 году выйдет с
Конкурент Ил-114-300: Китайский
Избранник Евгении Феофилактовой
Пользователи Instagram назвали
Эксперты рассказали, когда лучше
Ученые: Вес влияет на продолжительность
Во время очередного скандала Иосиф
Эксперты назвали ТОП-10 моделей-лидеров
Специалисты назвали 7 доступных
Гоген Солнцев заявил, что после
Ученые хотят построить космическую
Acrimoto начала продажу трехколесных
На лунных снимках NASA ученый заметил
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров расстался
Вадим Манукян: Алексея Панина могут
Дмитрий Дмитренко бросил жену и
В Европе могут появится нацеленные на
Ольга Васильевна одобрила новую
Тюнеры представили особенную версию
Просмотреть все новости