Смартфон Meizu Zero без отверстий впервые показали на видео





Единственными отверстиями в корпусе данного смартфона являются 2 мелких отверстия под микрофон. Модель доступна в чёрном и белом цвете. Устройство получило степень защиты IP68. Аппарат может пребывать под водой на протяжении получаса. Версия получила процессор Snapdragon 845, оснащается фирменной технологией беспроводной сверхбыстрой зарядки на 18 Вт. Представители компании отмечают, что они потратили два года, пока разрабатывали данный смартфон. При этом фирма для данной модели запатентовала 75 технологий. Специалисты смогли повысить мощность устройства, а также снизить на 67% тепло. Модель поддерживает эксклюзивную подставку для беспроводной зарядки, Bluetooth 5.0, а также USB 3.0.Meizu Zero поддерживается технология mSound 2.0. Сбоку установлена сенсорная клавиша. Имеет место виртуальная карта eSIM и прочие технологии. Устройство оснащается AMOLED дисплеем на 5,99 дюймов. Производитель установил в гаджет экранный сканер отпечатков на дисплее. Он может срабатывать в любой части монитора. В Zero имеется 20-мегапиксельная фронтальная камера, включающая технологию распознавания лица. Основная камера аналогична Meizu 16. В сенсоре Sony IMX380 комбинируется 2 модуля (20 Мп/12 Мп).