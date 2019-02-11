"Нужно просто стоять у стены, подняв руки вверх": Тарзан поделился советом, как оставаться стройным





Тарзан решил рассказать своим поклонникам, как он сохраняет фигуру стройной и рельефной. Оказывается, все дело в гравитации. По его словам, стойка у стены с поднятыми руками около 60 секунд способна заменить кучу времени, потраченного на беговой дорожке в спортзале. «Будьте стройными», - подытожил артист.Читатели блога Тарзана пришли в восторг от подобных советов и отметили, что он очень позитивный и веселый человек, а кто-то предложил сделать данную рубрику регулярной.