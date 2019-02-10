В Бермудском треугольнике найден подводный город инопланетян
Во время раскопок в Бермудском треугольнике ученым удалось обнаружить подводный город с пирамидами и сфинксом. Уфологи уверены, что там могли жить инопланетяне.
По мнению некоторых ученых, данная находка может быть пристанищем для инопланетных цивилизаций, представители которых поселились на Земле около 13 000 лет тому назад. Именно тогда, утверждают авторы исследования, и погибла Атлантида. Также бытует теория, что в тот момент происходили военные действия между гуманоидами и людьми за территорию на Голубой планете. Последним, кстати, досталась суша, а инопланетянам акватория. Видимо поэтому они стали строить города под водой.
Однако многие ученые скептически относятся к данной теории, поскольку считают, что события, происходящие на этой территории Атлантики, сильно преувеличены, ведь довольно часто проплывая и пролетая эту местность, техника и люди остаются невредимыми.
По мнению некоторых ученых, данная находка может быть пристанищем для инопланетных цивилизаций, представители которых поселились на Земле около 13 000 лет тому назад. Именно тогда, утверждают авторы исследования, и погибла Атлантида. Также бытует теория, что в тот момент происходили военные действия между гуманоидами и людьми за территорию на Голубой планете. Последним, кстати, досталась суша, а инопланетянам акватория. Видимо поэтому они стали строить города под водой.
Однако многие ученые скептически относятся к данной теории, поскольку считают, что события, происходящие на этой территории Атлантики, сильно преувеличены, ведь довольно часто проплывая и пролетая эту местность, техника и люди остаются невредимыми.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:38