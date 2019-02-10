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Леонид Агутин рассказал о зависимости дочки Елизаветы от творчества в её день рождения

Исполнитель Леонид Агутин известен тем, что говорит о своих чувствах к близким даже поклонникам. В социальных сетях он нередко публикует любовные послания супруге Анжелике. Накануне певец поделился трогательным поздравлением в адрес дочери Елизаветы, которая отпраздновала 20-летие.
Леонид Агутин рассказал о зависимости дочки Елизаветы от творчества в её день рождения

Агутин признался, что гордится младшей дочерью и её музыкальным творчеством. Недавно Елизавета стала создательницей группы под названием Liz Varum. На данный момент коллектив выступает на маленьких площадках, однако музыкант уверен, что его ребёнка ждет хорошая карьера.

По словам Агутина, дочери удалось унаследовать от него зависимость от творчества, от мамы же ей досталась красота и ум. Анжелика Варум решила ограничиться более скромным поздравлением, пожелав дочери здоровья и исполнения заветных желаний.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:14

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