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Лев Лещенко назвал получившего госнаграду Алексея Панина «шушерой»

Знаменитый актер Алексей Панин, известный по главной роли в киноленте «Жмурки», в своем блоге Instagram признался, что стыдится госнаграды, которую получил в далеком 2002 году. За эти слова его резко осудили такие мэтры отечественной эстрады как Владимир Винокур и Лев Лещенко. Последний, к слову, назвал актера «шушерой».
Лев Лещенко назвал получившего госнаграду Алексея Панина «шушерой»

На пост Алексея Панина резко отреагировал певец Лев Лещенко, который отметил, что актер ему совершенно неинтересен. Что касается Владимира Винокура, то он вообще не стал ничего комментировать и решил свое мнение оставить при себе.
Лев Лещенко назвал получившего госнаграду Алексея Панина «шушерой»

Также не прошел мимо и Иосиф Пригожин. Он в свою очередь посоветовал Алексею Панину вернуть награду и удалить свой пост. Отметим, что актер получил награду из рук президента РФ Владимира Путина за роль в фильме «Звезда». Ее стоимость оценивается в 5 миллионов рублей.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:29

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