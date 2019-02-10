Лев Лещенко назвал получившего госнаграду Алексея Панина «шушерой»
Знаменитый актер Алексей Панин, известный по главной роли в киноленте «Жмурки», в своем блоге Instagram признался, что стыдится госнаграды, которую получил в далеком 2002 году. За эти слова его резко осудили такие мэтры отечественной эстрады как Владимир Винокур и Лев Лещенко. Последний, к слову, назвал актера «шушерой».
На пост Алексея Панина резко отреагировал певец Лев Лещенко, который отметил, что актер ему совершенно неинтересен. Что касается Владимира Винокура, то он вообще не стал ничего комментировать и решил свое мнение оставить при себе.
Также не прошел мимо и Иосиф Пригожин. Он в свою очередь посоветовал Алексею Панину вернуть награду и удалить свой пост. Отметим, что актер получил награду из рук президента РФ Владимира Путина за роль в фильме «Звезда». Ее стоимость оценивается в 5 миллионов рублей.
На пост Алексея Панина резко отреагировал певец Лев Лещенко, который отметил, что актер ему совершенно неинтересен. Что касается Владимира Винокура, то он вообще не стал ничего комментировать и решил свое мнение оставить при себе.
Также не прошел мимо и Иосиф Пригожин. Он в свою очередь посоветовал Алексею Панину вернуть награду и удалить свой пост. Отметим, что актер получил награду из рук президента РФ Владимира Путина за роль в фильме «Звезда». Ее стоимость оценивается в 5 миллионов рублей.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:29