АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой переведут на Украине

Бывшая участница "Дома-2" Алёна Водонаева написала свое очередное литературное произведение.
Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой переведут на Украине

Последняя книга Водонаевой получила название "Голая. Правда о том, как быть настоящей женщиной".

Конечно, догадаться о чём произведение, не трудно, в книге бывшая участница "Дома-2" рассказывает как сохранить свою привлекательность на долгие годы и как всегда оставаться интересной своему мужчине.

В России и Украине книги Алёны буквально смели с полок, ведь абсолютно всем женщинам интересно послушать советы от Водонаевой, которая, как мы знаем, успешно состоялась в браке.

Стало известно, что в Украине книгу звезды "Дома-2" переведут, но, скорее всего, такая мера вынужденная, ведь квота на русскоязычную литературу в этой стране ограничена.
Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой переведут на Украине

Алёна Водонаева совсем не против, чтобы её книгу перевели на украинский язык, главное, чтобы переводчик смог сохранить почерк Алёны, который очень полюбился всем читательницам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Анджелины Джоли молится за свою
Над горами Калифорнии заметили
Ученые обнаружили неизвестных предков
Росстандарт: ГОСТ для мобильных
Смартфон Google Pixel 4 будет
В новых сериях мультфильма
Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой
Звезда "Дома-2" Михаил Карасёв
Эксперты рассказали о вредных свойствах
В Финляндии разработали экологический
Актриса Салли Эксл хочет стать выше и
Эксперт рассказал о шпионских
Настасья Самбурская намерена «коптеть»
Названы сроки начала испытаний ядерного
Названы самые полезные продукты для
Эксперты назвали любителей Apple
Именинница Роза Сябитова показала новые
Эксперты: ЗРК С-300 может представлять
Mazda 3 выйдет для Европы с двигателем
Астрономы запечатлели уникальную
Бари Алибасов сравнил брак с Лидией
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
Кроссовки от компании Google будут
Внук Светланы Дружининой поругался с
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на
Ученые намерены создать
В Китае электрокар Nio ES8 60 минут не
Елизавета Боярская постоянно берет
МИД России заявил о желании ЕС перейти
Доктор Рик Страсман: Душа входит в
Просмотреть все новости