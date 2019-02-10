Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой переведут на Украине
Бывшая участница "Дома-2" Алёна Водонаева написала свое очередное литературное произведение.
Последняя книга Водонаевой получила название "Голая. Правда о том, как быть настоящей женщиной".
Конечно, догадаться о чём произведение, не трудно, в книге бывшая участница "Дома-2" рассказывает как сохранить свою привлекательность на долгие годы и как всегда оставаться интересной своему мужчине.
В России и Украине книги Алёны буквально смели с полок, ведь абсолютно всем женщинам интересно послушать советы от Водонаевой, которая, как мы знаем, успешно состоялась в браке.
Стало известно, что в Украине книгу звезды "Дома-2" переведут, но, скорее всего, такая мера вынужденная, ведь квота на русскоязычную литературу в этой стране ограничена.
Алёна Водонаева совсем не против, чтобы её книгу перевели на украинский язык, главное, чтобы переводчик смог сохранить почерк Алёны, который очень полюбился всем читательницам.
Последняя книга Водонаевой получила название "Голая. Правда о том, как быть настоящей женщиной".
Конечно, догадаться о чём произведение, не трудно, в книге бывшая участница "Дома-2" рассказывает как сохранить свою привлекательность на долгие годы и как всегда оставаться интересной своему мужчине.
В России и Украине книги Алёны буквально смели с полок, ведь абсолютно всем женщинам интересно послушать советы от Водонаевой, которая, как мы знаем, успешно состоялась в браке.
Стало известно, что в Украине книгу звезды "Дома-2" переведут, но, скорее всего, такая мера вынужденная, ведь квота на русскоязычную литературу в этой стране ограничена.
Алёна Водонаева совсем не против, чтобы её книгу перевели на украинский язык, главное, чтобы переводчик смог сохранить почерк Алёны, который очень полюбился всем читательницам.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:30