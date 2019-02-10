Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой переведут на Украине





Последняя книга Водонаевой получила название "Голая. Правда о том, как быть настоящей женщиной".Конечно, догадаться о чём произведение, не трудно, в книге бывшая участница "Дома-2" рассказывает как сохранить свою привлекательность на долгие годы и как всегда оставаться интересной своему мужчине.В России и Украине книги Алёны буквально смели с полок, ведь абсолютно всем женщинам интересно послушать советы от Водонаевой, которая, как мы знаем, успешно состоялась в браке.Стало известно, что в Украине книгу звезды "Дома-2" переведут, но, скорее всего, такая мера вынужденная, ведь квота на русскоязычную литературу в этой стране ограничена.Алёна Водонаева совсем не против, чтобы её книгу перевели на украинский язык, главное, чтобы переводчик смог сохранить почерк Алёны, который очень полюбился всем читательницам.