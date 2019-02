Moto G7 Plus сравнили с Xiaomi Redmi Note 7 и Honor 10 Lite

Motorola Moto G7 Plus отличается не самым броским и футуристическим дизайном, но имеет хорошее качество сборки - стекло спереди и сзади, алюминиевую раму как у флагманских телефонов. Кроме того, он устойчив к брызгам. Xiaomi Redmi Note 7 поставляется с еще более стойкими стеклами благодаря защите Gorilla Glass 5, но имеет пластиковую оправу, делающую корпус немного менее прочным. Тем не менее, компания утверждает, что телефон является водонепроницаемым, хотя нет никаких IP-сертификатов, подтверждающих это. Honor 10 Lite не предлагает столь прочных материалов.Xiaomi Redmi Note 7 предлагает процессор Snapdragon 660 от Qualcomm, Honor 10 Lite - 128 ГБ хранилища, его можно расширить с помощью карты micro SD. Moto G7 Plus уступает как Honor 10 Lite, так и Redmi Note 7 из-за своего более низкого класса SoC. Moto G7 Plus сможет без проблем конкурировать с потрясающим 48-мегапиксельным сенсором Redmi Note 7, и даже превзойти его благодаря более яркой диафрагме, OIS и точной автофокусировке.Мото G7 Plus будет стоить около $ 340, Xiaomi Redmi Note 7 был выпущен всего за 150 долларов, а Honor 10 Lite стоит около 240 долларов. При этом стоит отметить, что бюджетный гаджет от Xiaomi явно опережает своих конкурентов.