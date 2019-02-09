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Вдова Иосифа Кобзона Нелли возглавила благотворительный фонд супруга, чтобы справиться с горем

После кончины Иосифа Давыдовича Кобзона прошло только полгода. Чтобы справиться с горем, 65-летняя Нелли Кобзон решила продолжить добрые дела супруга.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли возглавила благотворительный фонд супруга, чтобы справиться с горем

Вдова отметила, что ее дети, внуки и друзья невероятно к ней внимательны, а также оберегают ее от всего. По ее словам, люди настолько хорошо относились к Иосифу Давыдовичу, что данная любовь перешла к ней, за что она очень благодарна супругу. Иосиф Кобзон за всю свою жизнь помог многим знаменитым и простым людям.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли возглавила благотворительный фонд супруга, чтобы справиться с горем

Чтобы немножко уменьшить душевную боль от потери возлюбленного, Нелли Михайловна решила продолжить добрые дела супруга, возглавив благотворительный фонд имени Иосифа Кобзона. Когда она оценила масштаб работы, которую певец успевал делать параллельно с основной деятельностью, поначалу испугалась, однако уверена, что у нее все получится.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:50

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