Вдова Иосифа Кобзона Нелли возглавила благотворительный фонд супруга, чтобы справиться с горем





Вдова отметила, что ее дети, внуки и друзья невероятно к ней внимательны, а также оберегают ее от всего. По ее словам, люди настолько хорошо относились к Иосифу Давыдовичу, что данная любовь перешла к ней, за что она очень благодарна супругу. Иосиф Кобзон за всю свою жизнь помог многим знаменитым и простым людям.Чтобы немножко уменьшить душевную боль от потери возлюбленного, Нелли Михайловна решила продолжить добрые дела супруга, возглавив благотворительный фонд имени Иосифа Кобзона. Когда она оценила масштаб работы, которую певец успевал делать параллельно с основной деятельностью, поначалу испугалась, однако уверена, что у нее все получится.