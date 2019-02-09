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Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассталась с Сергеем Кучеровым

Юлия Ефременко дала понять, что они с Сергеем Кучеровым больше не вместе.
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассталась с Сергеем Кучеровым

Ведущая «Дома-2» намекнула, что прекратила отношения с Сергеем. Правда, пока пара еще не объявляла публично о своем расставании. Между тем, Ефременко написала в своем блоге, зачем спасать отношения, если они подошли к логическому завершению.

Пользователи сразу же в своих комментариях задались вопросом, не связан ли пост Юлии с ее романом с Кучеровым. В ответ девушка ответила, что любовь действительно уже прошла. Она пояснила, что между ними уже нет тех теплых чувств, которые могли бы способствовать прочным семейным отношениям.
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассталась с Сергеем Кучеровым

Остается добавить, что Ефременко и Сергей ранее уже громко расставались, а затем снова сошлись под видом приятельских чувств. Как будет на этот раз, неизвестно.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:57

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