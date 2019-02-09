Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассталась с Сергеем Кучеровым





Ведущая «Дома-2» намекнула, что прекратила отношения с Сергеем. Правда, пока пара еще не объявляла публично о своем расставании. Между тем, Ефременко написала в своем блоге, зачем спасать отношения, если они подошли к логическому завершению.Пользователи сразу же в своих комментариях задались вопросом, не связан ли пост Юлии с ее романом с Кучеровым. В ответ девушка ответила, что любовь действительно уже прошла. Она пояснила, что между ними уже нет тех теплых чувств, которые могли бы способствовать прочным семейным отношениям.Остается добавить, что Ефременко и Сергей ранее уже громко расставались, а затем снова сошлись под видом приятельских чувств. Как будет на этот раз, неизвестно.