Многомиллионное имущество Сергея Юрского разделят поровну его жена и дочь





По словам уполномоченного в этих делах адвоката Сергея Юрского, первыми в очереди на наследство становятся его супруга, родители и все дети, даже если они рождены не в официальном браке. Он добавил, что между его женой и наследницей все будет разделено поровну. Как показывает практика, в этих случаях всегда все проходит гладко и до суда дело не доходит.Отмечается, что Сергей Юрский владел загородным домом, который находится в московской области под Ногинском. После того, как в рамках программы «Идеальный ремонт» его отреставрировали и привели в порядок старинную мебель, многие риэлторы оценивают его стоимость в сумму не менее 30 млн рублей. А квартира, где советский актер скончался, оценена в 18 млн рублей. Кроме того, у Сергея Юрского был автомобиль, и небольшая коллекция, состоящая из произведений искусства. Все это также оценивается в несколько миллионов.