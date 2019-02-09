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Многомиллионное имущество Сергея Юрского разделят поровну его жена и дочь

Не так давно стало известно, что в возрасте 84 лет, в собственной квартире в Москве умер знаменитый российский актер Сергей Юрский. Теперь семье при помощи адвокатов предстоит разделить многомиллионное имущество артиста.
Многомиллионное имущество Сергея Юрского разделят поровну его жена и дочь

По словам уполномоченного в этих делах адвоката Сергея Юрского, первыми в очереди на наследство становятся его супруга, родители и все дети, даже если они рождены не в официальном браке. Он добавил, что между его женой и наследницей все будет разделено поровну. Как показывает практика, в этих случаях всегда все проходит гладко и до суда дело не доходит.

Отмечается, что Сергей Юрский владел загородным домом, который находится в московской области под Ногинском. После того, как в рамках программы «Идеальный ремонт» его отреставрировали и привели в порядок старинную мебель, многие риэлторы оценивают его стоимость в сумму не менее 30 млн рублей. А квартира, где советский актер скончался, оценена в 18 млн рублей. Кроме того, у Сергея Юрского был автомобиль, и небольшая коллекция, состоящая из произведений искусства. Все это также оценивается в несколько миллионов.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:08

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