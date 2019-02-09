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Сергей Лазарев рассказал о своих шансах на «Евровидение-2019»

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на ежегодном конкурсе «Евровидение – 2019», в связи с этим он заявил, что сделает все от себя зависящее, чтобы занять 1 место. Во время интервью на телеканале «Россия-1» артист признался, ему очень важна поддержка и гордость его страны.
Сергей Лазарев рассказал о своих шансах на «Евровидение-2019»

На сегодняшний день уже известны результаты отбора артистов на «Евровидение – 2019», участником которого стал Сергей Лазарев. Подготовкой его к конкурсу уже занимается поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который заявил, что совместно с компанией Dream Team он намерен сделать шоу своего подопечного лучшим.

Однако сам Сергей Лазарев стал сравнивать свои нынешние шансы на победу с выступлением на конкурсе 2 года назад. Он призывает поклонников быть реалистами и не возлагать больших надежд, ведь тогда был другой уровень песен и совсем другое время. В 2016 году Лазарев уже пытался покорить конкурс с помощью песни «You're the only one" и вернулся оттуда с бронзой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:48

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