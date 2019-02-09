Алексей Панин пристыдил в Instagram себя и коллег за получение наград от Владимира Путина

"Стыдно, что ходил за наградами к этому человеку. Брать деньги и звания от тех, кто довёл людей до подобного уровня жизни - это позор", - написал актёр.

"Я за всех не в ответе, потому что не чиновник. С них спрашивайте, а меня упрекать не надо". - пишет продюсер.

Панин, недавно объявивший о намерении покинуть Россию, признался, что стыдится принятых от Путина наград. На своей странице в соцсети артист показал фотографию из Кремля 2003 года, где его удостоили Государственной премии за вклад в искусство. Также актёр прикрепил к посту групповой снимок с многими другими отечественными звёздами, получившими награды от президента.На фото можно видеть таких деятелей культуры как певцы Маршал, Розенбаум, Лещенко и Николаев, продюсера Иосифа Пригожина с женой Валерией, модельера Валентина Юдашкина и прочих. Всех коллег по шоубизнесу Панин отметил под постом и упрекнул в лояльности к властям и Путину в частности.Не помедлил с ответом Панину Пригожин, который за собой вины не усматривает.