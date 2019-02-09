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Замглавы МИД России назвал условие транзита газа через Украину

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин выступил с заявлением о том, что Москва готова продолжить перегонять газ через земли Украины. Это станет возможным только на условиях, которые выдвинет Россия. Данную информацию сообщает издание РИА «Новости».
Замглавы МИД России назвал условие транзита газа через Украину

Панкин подчеркнул, что Киев не способен согласиться на ряд моментов, которые действуют на данное время. Замглавы МИД сообщил, что в соседней стране царит полная неконкретность касательно всей системы транспирации газа.

В своем заявлении Александр Панкин подчеркнул: имеется опция, с помощью которой можно продлить действующий контракт, предварительно внеся в него необходимые поправки. Правда, уверен автор выступления, скорее всего, Украина отвергнет данную опцию.

Замминистра обратил внимание, что Украина не сможет вынудить Россию продолжить транзит газа через свою территории на нерентабельных для нее условиях.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:25

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