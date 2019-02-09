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Ученые: В моменты умственной нагрузки мозг использует 100% своих возможностей

Самый распространенный миф о функциональности нашего мозга заключается в том, что он работает, используя всего лишь 10 % своих возможностей. Эксперты, благодаря исследованиям ученых, опровергли данный стереотип.
Ученые: В моменты умственной нагрузки мозг использует 100% своих возможностей

Миф о неэффективности центрального отдела нервной системы появился еще в начале прошлого века. На тот момент ученым удалось установить, что мозг состоит из глиальных клеток на 90 %. Правда, на тот момент не удалось определить, какие функции они выполняют. На сегодняшний день известно, что эти клетки являются своеобразными каналами передач информации между нейронами. Во время открытия специалисты определили, что мозг человека работает определенными участками, которые необходимы в данный момент. Ухватившись за предоставленные данные, журналисты придумали материал, который рассказывал об 10 % и неэффективности работы мозга.

Сегодня ученые смогли доказать, что мозг человека в моменты умственной нагрузки выдает 100% всего, на что способен. Медики подчеркивают, что его не только можно, но и необходимо постоянно тренировать.

Несмотря на это, опрос показал, что 65 % населения планеты все еще верят в то, что центральный отдел нервной системы способен функционировать только на 10%. Эксперты объясняют это желанием человечества верить в скрытые возможности своего организма.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:18

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