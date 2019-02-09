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В Индии редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня

13-летний школьник, проживающий в одном из индийских округов, Лалит Патидар страдает от редкого недуга, более известного как «синдром оборотня». По информации издания Daily Mail, из-за болезни всё лицо юноши покрыто густым волосяным покровом.
В Индии редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня

Патидар с рождения живёт с врожденным гипертрихозом. Поэтому уже с ранних лет у него наблюдался слишком быстрый рост волос на лице, не соответствующий его возрасту. К 13-летию все лицо мальчика было покрыто волосами. Кроме того, из-за редчайшего недуга есть и другие проблемы: изредка незнакомые люди кидают в юношу камни и оскорбляют.

По словам индийца, ему уже удалось привыкнуть к своему внешнему виду и он не обращает внимание на насмешки других. Патидар через несколько лет видит себя в правоохранительных органах и намерен «отправить всех злоумышленников в тюрьму».



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:44

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