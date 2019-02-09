В Индии редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня





Патидар с рождения живёт с врожденным гипертрихозом. Поэтому уже с ранних лет у него наблюдался слишком быстрый рост волос на лице, не соответствующий его возрасту. К 13-летию все лицо мальчика было покрыто волосами. Кроме того, из-за редчайшего недуга есть и другие проблемы: изредка незнакомые люди кидают в юношу камни и оскорбляют.По словам индийца, ему уже удалось привыкнуть к своему внешнему виду и он не обращает внимание на насмешки других. Патидар через несколько лет видит себя в правоохранительных органах и намерен «отправить всех злоумышленников в тюрьму».