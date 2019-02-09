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Недалеко от туманности Ориона зафиксировано появление сигарообразных НЛО

В Сеть попали материалы астронома любителя, которые демонстрируют появление загадочных сигарообразных НЛО недалеко от туманности Ориона. Ролик соответствующего содержания опубликован на видеохостинге YouTube.
Недалеко от туманности Ориона зафиксировано появление сигарообразных НЛО

Автор записи рассказал, что зафиксировать данное явление ему удалось только благодаря телескопу Sky-Watcher BK DOB 8. Устройство захватило образование трех сигарообразных неизвестных летающих объектов, которые путешествовали через пространство неподалеку от туманности Ориона.

Астроном сообщил, что ситуация в небе не предвещала изменений. Однако сигарообразное НЛО большого размера и белого цвета появился в сопровождении еще двух небольших кораблей. Мужчина предполагает, что меньшие по размеру летающие объекты передвигаются вдали от основного. Он заявил, что новые данные – это доказательство существования межпланетных инопланетных космических аппаратов.

На сегодняшний день эксперты не дали никаких комментариев касательно опубликованного видеоролика.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 05:00

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