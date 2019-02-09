Недалеко от туманности Ориона зафиксировано появление сигарообразных НЛО





Автор записи рассказал, что зафиксировать данное явление ему удалось только благодаря телескопу Sky-Watcher BK DOB 8. Устройство захватило образование трех сигарообразных неизвестных летающих объектов, которые путешествовали через пространство неподалеку от туманности Ориона.Астроном сообщил, что ситуация в небе не предвещала изменений. Однако сигарообразное НЛО большого размера и белого цвета появился в сопровождении еще двух небольших кораблей. Мужчина предполагает, что меньшие по размеру летающие объекты передвигаются вдали от основного. Он заявил, что новые данные – это доказательство существования межпланетных инопланетных космических аппаратов.На сегодняшний день эксперты не дали никаких комментариев касательно опубликованного видеоролика.