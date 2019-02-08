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Принц Гарри и Меган Маркл планируют отправится перед рождением ребенка в Марокко на "бэбимун"

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют отправится перед рождением ребенка в Марокко на "бэбимун" - медовый месяц для будущего малыша. Пополнение в семье королевской четы случится, предположительно, уже этой весной.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют отправится перед рождением ребенка в Марокко на "бэбимун"

Герцог и герцогиня Сассекские намерены отдохнуть во время романтического отпуска в государстве Северной Африки во второй половине февраля. О поездке сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца. "Бэбимун" должен состоятся согласно просьбе правительства королевы Великобритании. Подробности, связанные с организацией путешествия, в резиденции Ее величества озвучат позднее.
Принц Гарри и Меган Маркл планируют отправится перед рождением ребенка в Марокко на "бэбимун"

Известно, что будущие родители перед появлением наследника переедут в особняк Фрогмор, расположенный рядом с Виндзорским замком. Принц Гарри и Меган Маркл собираются поселиться в красивом коттедже в ближайшее время.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:08

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