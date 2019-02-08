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Ученые выяснили, как змеи лишились своих конечностей

Ученые из Бразильского университета Сан-Паулу детально изучили процессы эволюции змей. Они выяснили, как змеи лишились своих конечностей.

Ученые выяснили, как змеи лишились своих конечностей

Змеи, как и ящерицы, относятся к классу рептилии, однако отличаются тем, что у них отсутствуют конечности. Исследователи выяснили, какие процессы в эволюции предшествовали этому. Они изучали геномы нескольких видов рептилий, чтобы понять, почему они остались неизменны у остальных видов, а у змей подверглись трансформации.

Эксперты пришли к выводу, что некоторые гены рептилий были со временем потеряны из-за вырожденных зрительных систем. Это повлекло за собой особую мутацию с частичной потерей функциональности. Однако у змей исчез только один из генов, следовательно, изменения происходили в многочисленных элементах именно этого генома.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:00

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