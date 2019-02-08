Ученые выяснили, как змеи лишились своих конечностей





Змеи, как и ящерицы, относятся к классу рептилии, однако отличаются тем, что у них отсутствуют конечности. Исследователи выяснили, какие процессы в эволюции предшествовали этому. Они изучали геномы нескольких видов рептилий, чтобы понять, почему они остались неизменны у остальных видов, а у змей подверглись трансформации.Эксперты пришли к выводу, что некоторые гены рептилий были со временем потеряны из-за вырожденных зрительных систем. Это повлекло за собой особую мутацию с частичной потерей функциональности. Однако у змей исчез только один из генов, следовательно, изменения происходили в многочисленных элементах именно этого генома.