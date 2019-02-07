Идентификация клетки происхождения рака предотвратит метастазы и разрастание опухолей





В Университете Солфорда группа учёных проводила исследования, анализ общих результатов которых показал, что идентификация клетки происхождения рака может повысить эффективность лечения онкобольных, а также предотвратить появление метастазов. То есть, современная терапия включает в себя воздействие на поражённые клетки препаратами, облучением (химиотерапия), а также хирургическим вмешательством. Несмотря на усилия врачей, часто рак возвращается к таким пациентам повторно в виде образования метастазов. Исследователи считают причиной такого сценария ту самую клетку происхождения рака, которая стала пусковым механизмом, запустившим онкологические изменения в организме.Специалисты убеждены, что борьба с раком в большинстве случаев оказывается неэффективной именно из-за того, что при лечении не была уничтожена клетка, являющаяся очагом заболевания. Даже спустя несколько лет она может спровоцировать повторный рост опухолей или появление метастазов в других частях организма, так как лишена функции старения. Стволовые раковые клетки, при условии их успешной идентификации у пациента, могут быть выделены и уничтожены. В таком случае, отмечают учёные, в будущем рак станет управляемым хроническим заболеванием, а не смертельным недугом.