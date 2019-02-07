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Идентификация клетки происхождения рака предотвратит метастазы и разрастание опухолей
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Идентификация клетки происхождения рака предотвратит метастазы и разрастание опухолей

Учёные из Университета Солфорда заявили, что идентификация клетки происхождения рака поможет врачам не только вылечить пациента, но и предотвратить метастазы и разрастание опухолей у онкобольных. Несмотря на то, что совершенно новый подход в лечении пока не получил широкое распространение, исследователи не сомневаются в его эффективности.

Идентификация клетки происхождения рака предотвратит метастазы и разрастание опухолей


В Университете Солфорда группа учёных проводила исследования, анализ общих результатов которых показал, что идентификация клетки происхождения рака может повысить эффективность лечения онкобольных, а также предотвратить появление метастазов. То есть, современная терапия включает в себя воздействие на поражённые клетки препаратами, облучением (химиотерапия), а также хирургическим вмешательством. Несмотря на усилия врачей, часто рак возвращается к таким пациентам повторно в виде образования метастазов. Исследователи считают причиной такого сценария ту самую клетку происхождения рака, которая стала пусковым механизмом, запустившим онкологические изменения в организме.

Специалисты убеждены, что борьба с раком в большинстве случаев оказывается неэффективной именно из-за того, что при лечении не была уничтожена клетка, являющаяся очагом заболевания. Даже спустя несколько лет она может спровоцировать повторный рост опухолей или появление метастазов в других частях организма, так как лишена функции старения. Стволовые раковые клетки, при условии их успешной идентификации у пациента, могут быть выделены и уничтожены. В таком случае, отмечают учёные, в будущем рак станет управляемым хроническим заболеванием, а не смертельным недугом.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:01

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