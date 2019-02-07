Эксперты призвали россиян уже сейчас запасаться долларами и евро





В последние несколько дней, отметил экономист, курс доллара по отношению к рублю достиг максимального показателя, за 1 USD просят почти 66 RUB. Евро же торгуется с ценником 74,85 рублей. Серьезных изменений в курсе не стоит ожидать и с открытием торгов 7 февраля, поскольку отсутствуют какие-либо факторы, способные негативно отразиться на ситуации. К тому же, на период выходных дней закрыты и рынки Китая.Незначительно повлиять на курс валют способен выход статистики, которая раскрывает данные о торговле Германии и Франции. Не исключено, что в паре USD/RUB последний может достичь отметки в 65 рублей за одну единицу иностранной валюты, пока евро продолжит оставаться на приближенном к 75 рублям уровне.Ближайшие перспективы не предполагают значительного укрепления отечественной валюты в течение первого квартала, поэтому эксперты рекомендуют не ждать, и уже сейчас покупать доллары или евро. Учитывая “разгон” инфляции, ЦБ имеет не так много возможностей для маневрирования ставкой.