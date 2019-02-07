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Курс валют на 07.02.2019

Эксперты призвали россиян уже сейчас запасаться долларами и евро

Эксперты призвали россиян начать запасаться такой валютой, как доллары и евро, уже сейчас. Такая рекомендация прозвучала от эксперта Георгия Ващенко во время интервью для РГ.
Эксперты призвали россиян уже сейчас запасаться долларами и евро

В последние несколько дней, отметил экономист, курс доллара по отношению к рублю достиг максимального показателя, за 1 USD просят почти 66 RUB. Евро же торгуется с ценником 74,85 рублей. Серьезных изменений в курсе не стоит ожидать и с открытием торгов 7 февраля, поскольку отсутствуют какие-либо факторы, способные негативно отразиться на ситуации. К тому же, на период выходных дней закрыты и рынки Китая.

Незначительно повлиять на курс валют способен выход статистики, которая раскрывает данные о торговле Германии и Франции. Не исключено, что в паре USD/RUB последний может достичь отметки в 65 рублей за одну единицу иностранной валюты, пока евро продолжит оставаться на приближенном к 75 рублям уровне.

Ближайшие перспективы не предполагают значительного укрепления отечественной валюты в течение первого квартала, поэтому эксперты рекомендуют не ждать, и уже сейчас покупать доллары или евро. Учитывая “разгон” инфляции, ЦБ имеет не так много возможностей для маневрирования ставкой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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