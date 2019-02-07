Учёные разгадали механизм создания противораковых соединений микробами из почвы





Науке уже давно известно, что в своей естественной среде обитания бактерии из почвы способны вырабатывать противораковые соединения — производить антибиотик стрептозотоцин из нитрозаминов. Ранее также предполагалось, что этот процесс является идентичным с механизмом образования тех же ферментов в других условиях иными микроорганизмами, но учёные из Гарварда усомнились в том, что всё на самом деле так просто. Проведя более углублённое исследование самого процесса создания противораковых соединений бактериями из почвы, специалисты обнаружили особый механизм производства ферментов, который не схож ни с одним из известных науке.Руководитель исследования Эмили Балькус рассказала, что в своей работе учёные смогли выяснить, что противораковое соединение вырабатывается именно ферментативным путём. То есть бактерии из почвы использовали биосинтетические гены и такой же фермент для образования антибиотика стрептозотоцина. Она также добавила, что это не менее захватывающе с биологической точки зрения, ведь впервые доказано, что биология выработала свой собственный механизм производства нитрозаминов.