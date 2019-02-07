Учёные разгадали механизм создания противораковых соединений микробами из почвы
Учёные из Гарвардского университета разгадали механизм создания противораковых соединений бактериями из почвы. Новое исследование показало, что микроорганизмы создали особый путь производства нитрозаминов — ферментов, входящих в состав антибиотика стрептозотоцина, борющегося с некоторыми видами рака поджелудочной железы.
Науке уже давно известно, что в своей естественной среде обитания бактерии из почвы способны вырабатывать противораковые соединения — производить антибиотик стрептозотоцин из нитрозаминов. Ранее также предполагалось, что этот процесс является идентичным с механизмом образования тех же ферментов в других условиях иными микроорганизмами, но учёные из Гарварда усомнились в том, что всё на самом деле так просто. Проведя более углублённое исследование самого процесса создания противораковых соединений бактериями из почвы, специалисты обнаружили особый механизм производства ферментов, который не схож ни с одним из известных науке.
Руководитель исследования Эмили Балькус рассказала, что в своей работе учёные смогли выяснить, что противораковое соединение вырабатывается именно ферментативным путём. То есть бактерии из почвы использовали биосинтетические гены и такой же фермент для образования антибиотика стрептозотоцина. Она также добавила, что это не менее захватывающе с биологической точки зрения, ведь впервые доказано, что биология выработала свой собственный механизм производства нитрозаминов.
Науке уже давно известно, что в своей естественной среде обитания бактерии из почвы способны вырабатывать противораковые соединения — производить антибиотик стрептозотоцин из нитрозаминов. Ранее также предполагалось, что этот процесс является идентичным с механизмом образования тех же ферментов в других условиях иными микроорганизмами, но учёные из Гарварда усомнились в том, что всё на самом деле так просто. Проведя более углублённое исследование самого процесса создания противораковых соединений бактериями из почвы, специалисты обнаружили особый механизм производства ферментов, который не схож ни с одним из известных науке.
Руководитель исследования Эмили Балькус рассказала, что в своей работе учёные смогли выяснить, что противораковое соединение вырабатывается именно ферментативным путём. То есть бактерии из почвы использовали биосинтетические гены и такой же фермент для образования антибиотика стрептозотоцина. Она также добавила, что это не менее захватывающе с биологической точки зрения, ведь впервые доказано, что биология выработала свой собственный механизм производства нитрозаминов.
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:33