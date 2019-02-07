АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Идентификация клетки происхождения рака предотвратит метастазы и разрастание опухолей
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Россия запустит самостоятельное производство аналога турбин Siemens

На территории России будет запущен процесс производства турбин, которые окажутся аналогом соответствующих продуктов Siemens. Соответствующий “конвейер” окажется локализован в Татарстане.
Россия запустит самостоятельное производство аналога турбин Siemens

Наладить полноценное самостоятельное производство аналога для турбин Siemens в республике намерены до 2025 года. Суммарная мощность SGT-2000-E должна достигать отметки в 187 МВт. В настоящий же период времени уровень локализации соответствующих машин непосредственно в России оказался в пределах 60%. Ранее поставки оборудования производства Siemens на территорию Крыма стали причиной скандала из-за введения против России санкций со стороны стран Запада.

Согласно актуальной информации, сейчас в РФ газовыми и паровыми турбинами Siemens оснащены порядка 48 электростанций. Благодаря их работе обеспечивается не менее 17% от всей мощности ТЭС непосредственно в стране, информирует общественностью портал “Слово и Дело”. Также не так давно в России была официально утверждена программа модернизации ТЭС, чья стоимость достигает 1,9 трлн рублей



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителей Сицилии удивила загадочная
Певец Иван Макаревич рассказал о дуэте
Ирина Пинчук сбежала с проекта после
Британцы назвали математика Алана
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе
В Амазонской низменности ученые нашли
Приложение Adobe повреждает динамики на
Идентификация клетки происхождения рака
СМИ вынудили помощницу Евгения
Конфликты в семье Саши Черно и Ольги
Ученые нашли новый способ лечения
Россия запустит самостоятельное
В Москве во время раскопок археологи
Покупатели недовольны сервисом
Учёные разгадали механизм создания
Ариана Гранде не планирует выступать на
Американские учёные разработали
В Сети обнародованы фото певицы Саши
Мультсериал «Симпсоны» будет продлен на
Алексей Панин собирается эмигрировать в
Ученые объяснили, из-за чего викинги
Эксперты рассказали, как обезопасить
Агния Осина разместила откровенный
Ольга Бузова «завела» себе двойника
Ольга Бузова рассказала историю о том,
Специалисты озвучили результаты
Станислав Садальский навестил друга в
Хомяки помогут ученым найти ключ к
Ирина Понаровская заявила, что не
Эксплойт на MacOS имеет доступ к паролям
Просмотреть все новости