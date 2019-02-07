Россия запустит самостоятельное производство аналога турбин Siemens
На территории России будет запущен процесс производства турбин, которые окажутся аналогом соответствующих продуктов Siemens. Соответствующий “конвейер” окажется локализован в Татарстане.
Наладить полноценное самостоятельное производство аналога для турбин Siemens в республике намерены до 2025 года. Суммарная мощность SGT-2000-E должна достигать отметки в 187 МВт. В настоящий же период времени уровень локализации соответствующих машин непосредственно в России оказался в пределах 60%. Ранее поставки оборудования производства Siemens на территорию Крыма стали причиной скандала из-за введения против России санкций со стороны стран Запада.
Согласно актуальной информации, сейчас в РФ газовыми и паровыми турбинами Siemens оснащены порядка 48 электростанций. Благодаря их работе обеспечивается не менее 17% от всей мощности ТЭС непосредственно в стране, информирует общественностью портал “Слово и Дело”. Также не так давно в России была официально утверждена программа модернизации ТЭС, чья стоимость достигает 1,9 трлн рублей
Наладить полноценное самостоятельное производство аналога для турбин Siemens в республике намерены до 2025 года. Суммарная мощность SGT-2000-E должна достигать отметки в 187 МВт. В настоящий же период времени уровень локализации соответствующих машин непосредственно в России оказался в пределах 60%. Ранее поставки оборудования производства Siemens на территорию Крыма стали причиной скандала из-за введения против России санкций со стороны стран Запада.
Согласно актуальной информации, сейчас в РФ газовыми и паровыми турбинами Siemens оснащены порядка 48 электростанций. Благодаря их работе обеспечивается не менее 17% от всей мощности ТЭС непосредственно в стране, информирует общественностью портал “Слово и Дело”. Также не так давно в России была официально утверждена программа модернизации ТЭС, чья стоимость достигает 1,9 трлн рублей
Экономика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:49