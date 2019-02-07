Ученые спрогнозировали наступление хаоса на Земле из-за изменения климата
Канадские ученые выяснили, когда на Земле наступит хаос. По словам сотрудников Университета Макгилла, если арктические и антарктические льды начнут стремительно таять, то последствия для климата могут оказаться непредсказуемыми вплоть до скачков температуры по всей планете и возникновения необычных погодных условий.
Согласно сценарию, спрогнозированному климатологами, к 2100 году из-за стремительного сокращения льда в Арктике и Антарктике изменится температура океана и воздуха, а также циркуляция морских вод. Так, температура в среднем повысится на 3-4 градуса, этого будет достаточно для исчезновения ледяного щита в Гренландии.
В океаны попадет большое количество талой воды, из-за чего произойдет ослабление Гольфстрима. На фоне ослабления теплого морского течения повысится температура в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке, а вот на северо-западе Европе, наоборот, похолодает. Кроме того, в период между 2065 и 2075 годами вследствие повышения уровня вод океана могут полностью исчезнуть некоторые тихоокеанские острова.
Согласно сценарию, спрогнозированному климатологами, к 2100 году из-за стремительного сокращения льда в Арктике и Антарктике изменится температура океана и воздуха, а также циркуляция морских вод. Так, температура в среднем повысится на 3-4 градуса, этого будет достаточно для исчезновения ледяного щита в Гренландии.
В океаны попадет большое количество талой воды, из-за чего произойдет ослабление Гольфстрима. На фоне ослабления теплого морского течения повысится температура в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке, а вот на северо-западе Европе, наоборот, похолодает. Кроме того, в период между 2065 и 2075 годами вследствие повышения уровня вод океана могут полностью исчезнуть некоторые тихоокеанские острова.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:19