Ученые спрогнозировали наступление хаоса на Земле из-за изменения климата





Согласно сценарию, спрогнозированному климатологами, к 2100 году из-за стремительного сокращения льда в Арктике и Антарктике изменится температура океана и воздуха, а также циркуляция морских вод. Так, температура в среднем повысится на 3-4 градуса, этого будет достаточно для исчезновения ледяного щита в Гренландии.В океаны попадет большое количество талой воды, из-за чего произойдет ослабление Гольфстрима. На фоне ослабления теплого морского течения повысится температура в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке, а вот на северо-западе Европе, наоборот, похолодает. Кроме того, в период между 2065 и 2075 годами вследствие повышения уровня вод океана могут полностью исчезнуть некоторые тихоокеанские острова.