АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.77 USD 65.67
Курс валют на 07.02.2019

Ученые спрогнозировали наступление хаоса на Земле из-за изменения климата

Канадские ученые выяснили, когда на Земле наступит хаос. По словам сотрудников Университета Макгилла, если арктические и антарктические льды начнут стремительно таять, то последствия для климата могут оказаться непредсказуемыми вплоть до скачков температуры по всей планете и возникновения необычных погодных условий.
Ученые спрогнозировали наступление хаоса на Земле из-за изменения климата

Согласно сценарию, спрогнозированному климатологами, к 2100 году из-за стремительного сокращения льда в Арктике и Антарктике изменится температура океана и воздуха, а также циркуляция морских вод. Так, температура в среднем повысится на 3-4 градуса, этого будет достаточно для исчезновения ледяного щита в Гренландии.

В океаны попадет большое количество талой воды, из-за чего произойдет ослабление Гольфстрима. На фоне ослабления теплого морского течения повысится температура в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке, а вот на северо-западе Европе, наоборот, похолодает. Кроме того, в период между 2065 и 2075 годами вследствие повышения уровня вод океана могут полностью исчезнуть некоторые тихоокеанские острова.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разность температур воды способствует
Ксения Собчак и Максим Виторган
Звезда советских комедий Александр
Отдыхающая на Мальдивах Екатерина
В Лос-Анджелесе американец заснял
Антон Шипулин стал отцом во второй раз
Владимир Кличко забрал дочь у бывшей
В России потребители теряют интерес к
Рассекречена личность нового
Ученые: Медоносные пчелы умеют считать
“Приступы обжорства” мешают Наталье
Hyundai Creta стал самым продаваемым
При столкновении легковушки и автобуса
Ученые спрогнозировали наступление
Турист из России убит в Эквадоре во
Облаченная в кожаную юбку Алла Пугачева
Ученые обнаружили “гибкую” стратегию
Психолог рассказал о признаках
В NASA 2018 год назвали четвертым самым
Любовь Успенская покорила поклонников
Александра Никифорова рассказала о
Яна Кошкина рассказала журналистам о
Старая «Волга» взяла на буксир Tesla
Близкие друзья Меган Маркл на фоне
Гремучие змеи из одной популяции
Модель Виктория Лопырева впервые стала
Участница «Дом-2» Алена Савкина легла в
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram
Юлия Ефременкова опровергла информацию
Chevrolet рассказал об обновлённом
Просмотреть все новости