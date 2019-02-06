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В России доля высоких технологий в экономике снизилась до уровня 2015 года

На территории России доля высоких технологий успела сократиться до уровня, зафиксированного в 2015 году. По итогам 2018 показатель вклада соответствующих отраслей в ВВП упал до 21,3%.
В России доля высоких технологий в экономике снизилась до уровня 2015 года

В то же время в соответствии с указами правительства вклад высокотехнологичных и наукоемких отраслей должен был превысить отметку в 25%, однако этого не случилось. В денежном же выражении достигнутые в 2018 году результаты соответствуют 20 трлн рублей. Соответствующие цифры представлены в официальном отчете Росстата. Доля высоких технологий принимается в учет при подсчете ВВП с 2011, первое время итоги были высокими, однако с 2015 года показатель начал проседать. В период 2016-2017 он удерживался на уровне 21,6%.

Согласно озвученным в мае 2012 года указам президента РФ, до 2018 долю продукции связанных с технологиями и наукой отраслей непосредственно в ВВП должны были нарастить в 1,3 раза. Одновременно с этим до конца этого года планируется пересмотреть долю упомянутой категории в ВВП, чем займутся представители Росстата.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:07

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