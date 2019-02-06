В России доля высоких технологий в экономике снизилась до уровня 2015 года





В то же время в соответствии с указами правительства вклад высокотехнологичных и наукоемких отраслей должен был превысить отметку в 25%, однако этого не случилось. В денежном же выражении достигнутые в 2018 году результаты соответствуют 20 трлн рублей. Соответствующие цифры представлены в официальном отчете Росстата. Доля высоких технологий принимается в учет при подсчете ВВП с 2011, первое время итоги были высокими, однако с 2015 года показатель начал проседать. В период 2016-2017 он удерживался на уровне 21,6%.Согласно озвученным в мае 2012 года указам президента РФ, до 2018 долю продукции связанных с технологиями и наукой отраслей непосредственно в ВВП должны были нарастить в 1,3 раза. Одновременно с этим до конца этого года планируется пересмотреть долю упомянутой категории в ВВП, чем займутся представители Росстата.