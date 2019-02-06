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Исследование NASA опровергло теорию о формировании Луны

Исследование сотрудников NASA опровергло общепринятую теорию о формировании Луны 70-х годов. Учёные предполагают, что спутник откололся от самой планеты, а не от гипотетической Theia.
Исследование NASA опровергло теорию о формировании Луны

Исследователи NASA провели новое моделирование процессов возникновения Луны, использовав в эксперименте 14 элементов, привезённых на Землю миссией "Аполлон" практически 50 лет назад. Одна из наиболее популярных теорий о формировании небесного тела гласит, что оно является частью планеты Theia, равной по размерам Марсу. Она столкнулась с Землёй, после чего на орбите образовался большой спутник.

Сотрудники аэрокосмического агентства убеждены, что материал Луны сопоставим с земным, а вовсе не с ударным телом. По итогам эксперимента 9 из 14 элементов показали своё земное происхождение, остальные 5 (тулий, олово, индий, цинк и кадмий) летучие, и имеют очень низкую концентрацию.

Оставшись в газовой фазе, они отделились от лунного материала. NASA надеется, что моделирование предоставит недостающую информацию тем научным работам, которые были опубликованы ещё в 1970-х, и не смогли объяснить столь малую концентрацию летучих элементов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:52

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