Исследование NASA опровергло теорию о формировании Луны





Исследователи NASA провели новое моделирование процессов возникновения Луны, использовав в эксперименте 14 элементов, привезённых на Землю миссией "Аполлон" практически 50 лет назад. Одна из наиболее популярных теорий о формировании небесного тела гласит, что оно является частью планеты Theia, равной по размерам Марсу. Она столкнулась с Землёй, после чего на орбите образовался большой спутник.Сотрудники аэрокосмического агентства убеждены, что материал Луны сопоставим с земным, а вовсе не с ударным телом. По итогам эксперимента 9 из 14 элементов показали своё земное происхождение, остальные 5 (тулий, олово, индий, цинк и кадмий) летучие, и имеют очень низкую концентрацию.Оставшись в газовой фазе, они отделились от лунного материала. NASA надеется, что моделирование предоставит недостающую информацию тем научным работам, которые были опубликованы ещё в 1970-х, и не смогли объяснить столь малую концентрацию летучих элементов.