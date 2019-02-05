Ученый: Две ядерные боеголовки уничтожили древнюю цивилизацию на Марсе





Ученый полагает, что уничтоженная марсианская цивилизация была старше древнеегипетской, однако кто именно нанес роковой удар, исследователь наверняка сказать не может. Джон Бранденбург долгое время изучал регион под названием Кидония (область, где обнаружено знаменитое «Лицо на Марсе»), прежде чем пришел к такому умозаключению.Согласно гипотезе Джона Бранденбурга, «Лицо на Марсе» является не просто геологическим образованием, а артефактом, подтверждающим, что ранее на этой планете существовала древняя цивилизация. Кроме того, множество хаосов (поверхность, имеющая хаотичный рельеф), по мнению ученого, появились в результате ядерной бомбардировки. В кругу ученых Джона Бранденбурга называют «дискредитированным лицом», поскольку его гипотезы не имеют научного обоснования.