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Ольге Бузовой аннулировали визу в США

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова не сможет полететь в свою любимую страну. Телеведущей аннулировали визу в США. Певица не раз говорила о том, что просто обожает своих американских коллег, таких как Beyonce, Rihanna и другие.
Ольге Бузовой аннулировали визу в США

Но теперь въезд в США Ольге Бузовой запрещен, так как совсем недавно стала известна новость о том, что девушке аннулировали визу.

После расследований, проведённых в аккаунтах российской телеведущей "Дома-2", в посольстве нашлось множество аргументов для того, чтобы пойти на такой шаг.
Ольге Бузовой аннулировали визу в США

Скорее всего, у Ольги Бузовой могут возникнуть серьёзные трудности с посещением других стран. Напомним, что незадолго до этого визу в США аннулировали и Тимуру Батрутдинову.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:23

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