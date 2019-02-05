Ольге Бузовой аннулировали визу в США





Но теперь въезд в США Ольге Бузовой запрещен, так как совсем недавно стала известна новость о том, что девушке аннулировали визу.После расследований, проведённых в аккаунтах российской телеведущей "Дома-2", в посольстве нашлось множество аргументов для того, чтобы пойти на такой шаг.Скорее всего, у Ольги Бузовой могут возникнуть серьёзные трудности с посещением других стран. Напомним, что незадолго до этого визу в США аннулировали и Тимуру Батрутдинову.