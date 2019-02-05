Ольге Бузовой аннулировали визу в США
Знаменитая телеведущая Ольга Бузова не сможет полететь в свою любимую страну. Телеведущей аннулировали визу в США. Певица не раз говорила о том, что просто обожает своих американских коллег, таких как Beyonce, Rihanna и другие.
Но теперь въезд в США Ольге Бузовой запрещен, так как совсем недавно стала известна новость о том, что девушке аннулировали визу.
После расследований, проведённых в аккаунтах российской телеведущей "Дома-2", в посольстве нашлось множество аргументов для того, чтобы пойти на такой шаг.
Скорее всего, у Ольги Бузовой могут возникнуть серьёзные трудности с посещением других стран. Напомним, что незадолго до этого визу в США аннулировали и Тимуру Батрутдинову.
Но теперь въезд в США Ольге Бузовой запрещен, так как совсем недавно стала известна новость о том, что девушке аннулировали визу.
После расследований, проведённых в аккаунтах российской телеведущей "Дома-2", в посольстве нашлось множество аргументов для того, чтобы пойти на такой шаг.
Скорее всего, у Ольги Бузовой могут возникнуть серьёзные трудности с посещением других стран. Напомним, что незадолго до этого визу в США аннулировали и Тимуру Батрутдинову.