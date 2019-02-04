Роскосмос показал архивный ролик эксперимента «Знамя-2» с солнечным парусом





Солнечный парус смогли развернуть космонавты, находящиеся в тот момент на станции «Мир». Они вышли в открытый космос и развернули парус на корабле «Прогресс М-15». Диаметр искусственного «прожектора» составлял примерно 5 км, он пролетел со скоростью 8 км/с, а его видимость длилась около 6 минут.После данного эксперимента ученые смогли убедиться в том, что у них теперь есть возможность искусственно освещать темные участки планеты. Поскольку лучом можно управлять, то направить его в нужное место не составит труда. Это могут быть северные города в период полярной ночи или массовые и важные события, а также ЧП и военные учения.