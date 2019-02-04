Ученые: Металл от уничтожившего динозавров метеорита поможет в лечении онкологии





Во время лечения онкологии медики используют свет или фотодинамическую терапию, которые осуществляются за счет химических соединений. Они называются фотосенсибилизаторами. Данные молекулы «включают» свет для воспроизводства окислителей, которые поражают новообразования. На сегодняшний день специалисты научились проводить активирование отдельных соединений. Это позволяет не трогать здоровые ткани.Благодаря исследованиям у специалистов получилось подключить иридий к белку альбумину, который способен светиться с яркостью, необходимой для отслеживания раковых клеток. Получившаяся молекула – это отличный фотосенсибилизатор. Он способен проникать в средину ядра пораженной клетки и устранять болезнь.