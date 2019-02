Эксперты составили ТОП самых ожидаемых смартфонов февраля 2019 года

Раскладные смартфоны от Huawei, Samsung, Oppo и LGОфициальная презентация гибкого смартфона компании Samsung состоится еще до выставки – 20 февраля. Производители других раскладных устройств продемонстрируют свои новинки непосредственно на MWC. Предварительные ожидания от гаджетов таковы: большие ожидания возложены на смартфон от Samsung, так как предполагается, что именно он представит инновационный гибкий корпус в отличие от других конкурентов. Устройство от LG, скорее всего, будет раскладным без гибкого дисплея.Samsung Galaxy S10Еще один смартфон компании можно будет увидеть на февральской выставке. Флагманский смартфон будет выглядеть совершеннее прежних моделей. Система сканирования отпечатков пальцев теперь не расположена на корпусе гаджета. Известно также, что разработчики сделали максимально широкий экран, практически убрав рамки дисплея. Всю флагманскую линейку, состоящую из 4 моделей, Samsung представит на официальной презентации.Nokia 9 PureView, Nokia 6.2 и Nokia 8.1 PlusПожалуй, самой ожидаемой новинкой на MWC 2019 является Nokia 9 PureView. Производители утверждают, что сразу 5 основных камер на устройстве превзойдут все ожидания. Они отмечают, что качество снимков будет лучше, чем в любом другом смартфоне. Каждый объектив способен снимать с определенной выдержкой в зависимости от настроек. Nokia 6.2 будет оснащен процессором Snapdragon 632. Дисплей смартфона составляет 6,2 дюйма по диагонали. Продажи Nokia 6.2 и 8.1 Plus будут доступны только в Китае.LG G8 и V50 ThinQВ этом году LG представит новую модель своих смартфонов V50 ThinQ. Как разработчики, в свои устройства они планируют внедрить технологию бесконтактного управления. И хотя внешний вид G8 практически не изменился по сравнению с моделями предыдущего года, возможности устройства, отмечают производители, не оставят пользователей равнодушными. Процессор Snapdragon 855 установлен в обоих аппаратах.Sony Xperia XZ4, XZ4 Compact, XA3, XA3 Ultra, L3Выход XZ4 Compact до сегодняшнего дня остается открытым вопросом. Это связано с сомнениями главы компании Sony в актуальности компактных смартфонов. Однако полноразмерный XZ4 однозначно будет представлен. Подробностей аппарата до сих пор не разглашали, кроме пропорций дисплея равных 21:9.XA3 Ultra продемонстрирует высокое разрешение экрана с дисплеем в 6,5 дюймов, а XA3 получит меньший размер экрана – 5,9 дюймов. Процессор на смартфонах останется Snapdragon 660.Наиболее бюджетным устройством из новинок станет Sony Xperia L3 с дисплеем 5,7 дюймов по диагонали, а также двойной основной камерой.Xiaomi Redmi X и Redmi Note 7 ProСмартфон Redmi X обещает быть с начинкой, свойственной дорогим устройствам, однако его стоимость, вероятнее всего, будет очень доступной. Одной из главных особенностей гаджета станет сканер отпечатков, находящийся под дисплеем. Презентация новинки также состоится раньше выставки – 15 ферваля.Еще один представитель Xiaomi – Note 7 Pro – будет оснащен большим объемом встроенной памяти – 128 Гб, а также процессором Snapdragon 675.Motorola Moto G7, G7 Plus, G7 Play и G7 PowerВыйти из тени Lenovo, под руководством которого находилась долгое время, компания Motorola решила в этом году. Помимо выставки MWC, компания официально представит доступные по своей стоимости смартфоны. Moto G7 и G7 Plus будут с дисплеем 6,24 дюйма, а также с 4 Гб основной и 64 Гб дополнительной памяти. Двойная камера не станет особенностью этих аппаратов. Разрешение у основной и фронтальной камер – 12 и 5 мегапикселей соответственно.G7 Play и G7 Power получат процессор Snapdragon 632, а G7 Plus будет оснащен более мощным блоком– Snapdragon 636. Стоимость смартфонов, по мнению общества, необоснованно высока. Motorola указала ценник в 300-400 долларов за устройство.Vivo V15 Pro и Oppo Realme 3Известно, что оба аппарата принадлежат китайскому производству электроники «BBK». Следовательно, сходство смартфонов друг с другом не стало сюрпризом.Устройства оснащены механизмом выдвижной камеры, расположенной спереди, а также высоким разрешением основной камеры в 48 мегапикселей.