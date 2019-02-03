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Ученые назвали 12 опасных болезней, способных забрать жизнь человека в течение дня

Американские ученые назвали 12 опасных недугов, способных унести человеческую жизнь в течение 24 часов. Первое место было отдано инсульту – острому нарушению кровоснабжения мозга, характеризующемуся наличием неврологической симптоматики, которая и может привести к летальному исходу.
Ученые назвали 12 опасных болезней, способных забрать жизнь человека в течение дня

Не менее опасной является и малярия, переносчиками которой считается особый вид комаров - P.falciparum, встречающийся на территории Африки, Латинской Америки и Азии. Без должной и своевременной медпомощи человек рискует умереть уже через 24 часа. Тропическая лихорадка тоже несёт в себе огромную угрозу, и также переносится насекомыми. Нарушение сердечного ритма приводит к внезапной остановке сердца, и человек умирает через несколько минут. В первую пятёрку рейтинга попала и лёгочная чума. Следом расположилась холера и менингококцемия.

Диабетический кетоацидоз возникает при резком падении уровня инсулина и считается одним из тяжелейших осложнений диабета. Пациент в таком случае впадает в кому или умирает. Заражение стрептококковой инфекцией приводит к некротическому фасцииту, вероятность летального исхода высокая, отмечают ученые. В заключении специалисты отметили такие недуги, как синдром токсического шока, септический шок и хантавирусная инфекция.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:11

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