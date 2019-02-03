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Физик назвал безопасными путешествия через червоточины

Путешествия через червоточины могут являться безопасным процессом для человека. Соответствующее мнение озвучил физик из Британии Брайан Кокс, представляющий Манчестерский университет.
Физик назвал безопасными путешествия через червоточины

Современный уровень развития науки не позволяет человечеству изучать далекие планеты и отдаленные уголки Вселенной. Однако в последнее время появляется все больше теорий, связанных с возможностью перемещения посредством черных дыр и “кротовых нор”. Задача последних, как считается, заключается в соединении двух точек: пространства и времени. По мнению Кокса, уже в обозримом будущем подобные путешествия могут оказаться реальностью.

Ученый предполагает, что такие “поездки” для астронавтов будут безопасными, поскольку разрыва пространства и времени происходить не должно, процесс может походить на “проваливание”. Его утверждения связаны с теорией, подразумевающей, что червоточины не влекут за собой “дестабилизацию” при вхождении в них объектов.

В то же время другие эксперты полагают, что гравитационные силы в состоянии уничтожить фактически любую попадающую в них информацию. К тому же, когда через кротовые норы будет проходить объект, они могут становиться нестабильными.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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