Физик назвал безопасными путешествия через червоточины





Современный уровень развития науки не позволяет человечеству изучать далекие планеты и отдаленные уголки Вселенной. Однако в последнее время появляется все больше теорий, связанных с возможностью перемещения посредством черных дыр и “кротовых нор”. Задача последних, как считается, заключается в соединении двух точек: пространства и времени. По мнению Кокса, уже в обозримом будущем подобные путешествия могут оказаться реальностью.Ученый предполагает, что такие “поездки” для астронавтов будут безопасными, поскольку разрыва пространства и времени происходить не должно, процесс может походить на “проваливание”. Его утверждения связаны с теорией, подразумевающей, что червоточины не влекут за собой “дестабилизацию” при вхождении в них объектов.В то же время другие эксперты полагают, что гравитационные силы в состоянии уничтожить фактически любую попадающую в них информацию. К тому же, когда через кротовые норы будет проходить объект, они могут становиться нестабильными.