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Российские учёные объяснили изменения погоды в 100 км над землёй

Российские учёные из КФУ объяснили, как происходят изменения погоды в 100 км над землёй. Скорость ветра и температуру они измерили благодаря "падающим звёздам".
Российские учёные объяснили изменения погоды в 100 км над землёй

Сотрудники Казанского федерального университета смогли точно определить погодные изменения в мезосфере и термосфере в 80-100 км над землёй. Поскольку атмосфера планеты охватывает тысячи километров, на большой высоте разместить обычные термометр или анемометр не представляется возможным. Российские учёные для измерения скорости ветра, а также прочих погодных показателей используют радары.

После сгорания в атмосфере комет и космической пыли остаются метеорные следы, называемые падающими звёздами. Благодаря эффекту Доплера радар фиксирует их, когда около Земли проходят потоки небесных тел. В сутки возле планеты проносятся десятки тысяч метеоров.

Данные радара показывают, каким был ветер в той области, где сгорел космический объект. Благодаря постоянной работе аппарата учёные КФУ имеют подробные карты скоростей ветра и колебания температур. Эти показатели влияют на радиоволны, обмен веществом и энергией между атмосферными слоями.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:29

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