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Компания Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для будущих версий MacBook

Компания Apple оформила официальный патент на стеклянную клавиатуру, которая может использоваться в будущих версиях ноутбуков MacBook. Ожидается, что новинка окажется не менее удобной, но более надежной, чем актуальные варианты.
Компания Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для будущих версий MacBook

В последних версиях MacBook клавиатура, где использовался механизм “Бабочка”, часто забивалась пылью, что приводило к ее поломке. Теперь же в Apple ведут работу над новой технологией, призванной решить актуальные проблемы. Накануне в Сети показали патентные изображения нового устройства, выполнено которое окажется из стекла. По своим функциям и характеристикам новинка получит много общего с обычной клавиатурой, однако отсутствие механических элементов и различных зазоров может увеличить надежность.

Ожидается, что вся стеклянная область клавиатуры MacBook сможет выступать большим тачпадом. В частности, юзер получит возможность водить пальцем поверх клавиш, передвигая при этом курсор. Впрочем, пока нет данных о том, когда Apple выпустит новое устройство в массовое производство.



 
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Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:44

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