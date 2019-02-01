Компания Apple запатентовала стеклянную клавиатуру для будущих версий MacBook
Компания Apple оформила официальный патент на стеклянную клавиатуру, которая может использоваться в будущих версиях ноутбуков MacBook. Ожидается, что новинка окажется не менее удобной, но более надежной, чем актуальные варианты.
В последних версиях MacBook клавиатура, где использовался механизм “Бабочка”, часто забивалась пылью, что приводило к ее поломке. Теперь же в Apple ведут работу над новой технологией, призванной решить актуальные проблемы. Накануне в Сети показали патентные изображения нового устройства, выполнено которое окажется из стекла. По своим функциям и характеристикам новинка получит много общего с обычной клавиатурой, однако отсутствие механических элементов и различных зазоров может увеличить надежность.
Ожидается, что вся стеклянная область клавиатуры MacBook сможет выступать большим тачпадом. В частности, юзер получит возможность водить пальцем поверх клавиш, передвигая при этом курсор. Впрочем, пока нет данных о том, когда Apple выпустит новое устройство в массовое производство.
В последних версиях MacBook клавиатура, где использовался механизм “Бабочка”, часто забивалась пылью, что приводило к ее поломке. Теперь же в Apple ведут работу над новой технологией, призванной решить актуальные проблемы. Накануне в Сети показали патентные изображения нового устройства, выполнено которое окажется из стекла. По своим функциям и характеристикам новинка получит много общего с обычной клавиатурой, однако отсутствие механических элементов и различных зазоров может увеличить надежность.
Ожидается, что вся стеклянная область клавиатуры MacBook сможет выступать большим тачпадом. В частности, юзер получит возможность водить пальцем поверх клавиш, передвигая при этом курсор. Впрочем, пока нет данных о том, когда Apple выпустит новое устройство в массовое производство.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:44