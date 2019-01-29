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В NASA представили детальные снимки астероида Бенну

Успешное выполнение миссии NASA позволило запечатлеть астероид Бенну на очень близком расстоянии. На фотографиях космическое тело можно рассмотреть со всех сторон.

В NASA представили детальные снимки астероида Бенну

Задача национального управления по исследованию космического пространства состояла в детальном исследовании астероида на как можно более близком расстоянии. В последний день прошедшего года космический зонд смог достичь цели.

Отмечается, что Бенну – одна из самых миниатюрных космических скал, которую удалось покорить NASA, что объясняет сложность выполнения миссии OSIRIS-REx. Известно, что космический корабль находится на расстоянии чуть более 1 мили по отношению к астероиду.

В NASA представили детальные снимки астероида Бенну

На снимках, которые опубликованы NASA, отчетливо видно бугристую поверхность космического тела. Ученые объясняют такое явление тем, что Бенну состоит из маленьких обломков множества других, более крупных астероидов.

Детальное исследование Бенну начнется в 2020 году, когда будет известно, с какой стороны лучше брать пробы материала для дальнейшего изучения астероида.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:09

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