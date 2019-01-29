В NASA представили детальные снимки астероида Бенну





Задача национального управления по исследованию космического пространства состояла в детальном исследовании астероида на как можно более близком расстоянии. В последний день прошедшего года космический зонд смог достичь цели.Отмечается, что Бенну – одна из самых миниатюрных космических скал, которую удалось покорить NASA, что объясняет сложность выполнения миссии OSIRIS-REx. Известно, что космический корабль находится на расстоянии чуть более 1 мили по отношению к астероиду.На снимках, которые опубликованы NASA, отчетливо видно бугристую поверхность космического тела. Ученые объясняют такое явление тем, что Бенну состоит из маленьких обломков множества других, более крупных астероидов.Детальное исследование Бенну начнется в 2020 году, когда будет известно, с какой стороны лучше брать пробы материала для дальнейшего изучения астероида.