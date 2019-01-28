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Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Учеными зафиксирована мощная вспышка на Солнце. По словам научных деятелей, она является третьей, начиная с начала текущего года, а также самой большой с февраля прошлого года.

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце


Данное явление продолжалось 26 января двадцать две минуты. За это время зарегистрировали пятнадцатикратное увеличение потока, так называемого, мягкого рентгеновского излучения. По пятибалльной шкале вспышек речь идёт о среднем уровне. Данная вспышка не несёт угрозу для Земли. Она заметна на фоне низкой солнечной активности в последние 1,5 года. Завершив одиннадцатилетний свой цикл, Солнце перешло в «стадию сна». Когда Светило пройдёт «дно» солнечного цикла, начнутся перемены. Это приведёт к тому, что во второй половине этого года начнётся новый цикл вспышек.

Увеличение активности солнца может начаться в конце лета начале осени. Данные процессы станут намного мощнее и интенсивней к первой половине следующего года.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:43

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