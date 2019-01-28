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Компания LG приступает к исследованиям в сфере 6G

Южнокорейская компания LG заключила соглашение о сотрудничестве с местным Институтом передовых технологий (KAIST). Новые партнеры намерены заняться исследованиями, которые помогут изучить мобильные сети шестого поколения (6G).
Компания LG приступает к исследованиям в сфере 6G

На сегодняшний день коммуникации стоят на пороге коммерческого развертывания сотовых сетей 5G (пятое поколение). Подобный сервис дает пропускную способность, которая достигает 20 Гбит/с. Если сравнивать сети пятого поколения с теми, что функционируют сейчас, можно сказать, что новинка позволит избежать задержек и сможет обслужить большее количество девайсов, расположенных на одной территории. В планах разработчиков привести на смену сервисам 5G сети 6G. Потребительская аудитория надеется: последние смогут обеспечить пропускную способность, которая достигнет терабитного уровня. Эксперты утверждают, что системы шестого поколения будут способны обслуживать гаджеты, находящиеся под водой.

Источники сообщают, что LG и KAIST в ближайшем будущем совместно создадут лабораторию для исследований. Задачей ее сотрудников станет работа над разработками в области 6G. Исследовательский центр будет функционировать на территории города Тэджоне в центре Южной Кореи. Эксперты подчеркивают, что ожидать коммерческое развертывание сотовых сетей шестого поколения необходимо не раньше конца следующего десятилетия.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:28

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