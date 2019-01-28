Компания LG приступает к исследованиям в сфере 6G
Южнокорейская компания LG заключила соглашение о сотрудничестве с местным Институтом передовых технологий (KAIST). Новые партнеры намерены заняться исследованиями, которые помогут изучить мобильные сети шестого поколения (6G).
На сегодняшний день коммуникации стоят на пороге коммерческого развертывания сотовых сетей 5G (пятое поколение). Подобный сервис дает пропускную способность, которая достигает 20 Гбит/с. Если сравнивать сети пятого поколения с теми, что функционируют сейчас, можно сказать, что новинка позволит избежать задержек и сможет обслужить большее количество девайсов, расположенных на одной территории. В планах разработчиков привести на смену сервисам 5G сети 6G. Потребительская аудитория надеется: последние смогут обеспечить пропускную способность, которая достигнет терабитного уровня. Эксперты утверждают, что системы шестого поколения будут способны обслуживать гаджеты, находящиеся под водой.
Источники сообщают, что LG и KAIST в ближайшем будущем совместно создадут лабораторию для исследований. Задачей ее сотрудников станет работа над разработками в области 6G. Исследовательский центр будет функционировать на территории города Тэджоне в центре Южной Кореи. Эксперты подчеркивают, что ожидать коммерческое развертывание сотовых сетей шестого поколения необходимо не раньше конца следующего десятилетия.
На сегодняшний день коммуникации стоят на пороге коммерческого развертывания сотовых сетей 5G (пятое поколение). Подобный сервис дает пропускную способность, которая достигает 20 Гбит/с. Если сравнивать сети пятого поколения с теми, что функционируют сейчас, можно сказать, что новинка позволит избежать задержек и сможет обслужить большее количество девайсов, расположенных на одной территории. В планах разработчиков привести на смену сервисам 5G сети 6G. Потребительская аудитория надеется: последние смогут обеспечить пропускную способность, которая достигнет терабитного уровня. Эксперты утверждают, что системы шестого поколения будут способны обслуживать гаджеты, находящиеся под водой.
Источники сообщают, что LG и KAIST в ближайшем будущем совместно создадут лабораторию для исследований. Задачей ее сотрудников станет работа над разработками в области 6G. Исследовательский центр будет функционировать на территории города Тэджоне в центре Южной Кореи. Эксперты подчеркивают, что ожидать коммерческое развертывание сотовых сетей шестого поколения необходимо не раньше конца следующего десятилетия.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:28