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Смартфон Intel с гибким экраном сможет складываться втрое и превращаться в призму

Американская компания Intel получила патент на разработку смартфона с гибким экраном. Новинку можно будет складывать втрое и превращать в призму.
Смартфон Intel с гибким экраном сможет складываться втрое и превращаться в призму

В Intel стартовала работа над производством нового мобильного телефона, который получит возможность приобретать форму призмы за счет того, что будет складываться втрое. Во время получения патента на разработку представители компании сообщили, что главная особенность их устройства – это его функциональность не с помощью Android, а на базе операционной системы Windows. Предполагается, что новый гаджет от Intel будет крупнее своих конкурентов. Для более удобного использования во время просмотров видеороликов девайс можно сложить в форму призмы и установить на горизонтальной поверхности. Также смартфон будет поддерживать стилус, который хранится в сгибах устройства. В разложенном виде новинка используется в качестве планшета.

На сегодняшний день ничего не известно о технических данных гаджета, а также не озвучены даты выхода на потребительский рынок.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:08

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