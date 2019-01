Эксперты сравнили смартфоны Xiaomi Redmi Go, Samsung Galaxy J2 Core и Moto E5 Play

Все представленные устройства работают на базе операционной системы Android Go. Эксперты отмечают, что дизайн операционки выглядит несколько устаревшим. Это же касается и внешнего вида данных смартфонов. Прежде всего, речь идет о толстых рамках вокруг дисплея.Аналитики отметили высокое качество сборки Moto E5 Play, несмотря на его дешивизну. В числе минусов Samsung Galaxy J2 плохой экран со слабым уровнем детализации картинки. Xiaomi Redmi Go отличается небольшими размерами.Объем чипа оперативной и постоянной памяти Xiaomi Redmi Go и Samsung Galaxy J2 Core оценивается в 1 и 8 гигабайт соответственно, а их конкурент от Motorola 2 и 16 гигабайт. Лучше всего снимки делает камера Moto E5 Play благодаря высоким показателям яркости диафрагмы. Xiaomi Redmi Go имеет самый мощный аккумулятор на 3000 мАч по сравнению с другими батареями, благодаря чему устройство прослужит дольше в автономном режиме. Стоимость данного гаджета оценивается в 70 долларов, Moto E5 Play 90 долларов, тогда как Samsung Galaxy J2 продается за 115 долларов. По результатам исследования лучшим из этой троицы эксперты назвали Moto E5 Play.Ранее сообщалось , что разработчики опубликовали в Сети исходный код Moto E5 Plus.