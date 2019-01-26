Эксперты сравнили смартфоны Xiaomi Redmi Go, Samsung Galaxy J2 Core и Moto E5 Play
Эксперты IT-индустрии сравнили в работе смартфоны бюджетного уровня Galaxy J2 Core, Redmi Go и Moto E5 Play. Специалисты по итогам сравнения назвали лидера по техническим характеристикам.
Все представленные устройства работают на базе операционной системы Android Go. Эксперты отмечают, что дизайн операционки выглядит несколько устаревшим. Это же касается и внешнего вида данных смартфонов. Прежде всего, речь идет о толстых рамках вокруг дисплея.
Аналитики отметили высокое качество сборки Moto E5 Play, несмотря на его дешивизну. В числе минусов Samsung Galaxy J2 плохой экран со слабым уровнем детализации картинки. Xiaomi Redmi Go отличается небольшими размерами.
Объем чипа оперативной и постоянной памяти Xiaomi Redmi Go и Samsung Galaxy J2 Core оценивается в 1 и 8 гигабайт соответственно, а их конкурент от Motorola 2 и 16 гигабайт. Лучше всего снимки делает камера Moto E5 Play благодаря высоким показателям яркости диафрагмы. Xiaomi Redmi Go имеет самый мощный аккумулятор на 3000 мАч по сравнению с другими батареями, благодаря чему устройство прослужит дольше в автономном режиме. Стоимость данного гаджета оценивается в 70 долларов, Moto E5 Play 90 долларов, тогда как Samsung Galaxy J2 продается за 115 долларов. По результатам исследования лучшим из этой троицы эксперты назвали Moto E5 Play.
Ранее сообщалось, что разработчики опубликовали в Сети исходный код Moto E5 Plus.
Все представленные устройства работают на базе операционной системы Android Go. Эксперты отмечают, что дизайн операционки выглядит несколько устаревшим. Это же касается и внешнего вида данных смартфонов. Прежде всего, речь идет о толстых рамках вокруг дисплея.
Аналитики отметили высокое качество сборки Moto E5 Play, несмотря на его дешивизну. В числе минусов Samsung Galaxy J2 плохой экран со слабым уровнем детализации картинки. Xiaomi Redmi Go отличается небольшими размерами.
Объем чипа оперативной и постоянной памяти Xiaomi Redmi Go и Samsung Galaxy J2 Core оценивается в 1 и 8 гигабайт соответственно, а их конкурент от Motorola 2 и 16 гигабайт. Лучше всего снимки делает камера Moto E5 Play благодаря высоким показателям яркости диафрагмы. Xiaomi Redmi Go имеет самый мощный аккумулятор на 3000 мАч по сравнению с другими батареями, благодаря чему устройство прослужит дольше в автономном режиме. Стоимость данного гаджета оценивается в 70 долларов, Moto E5 Play 90 долларов, тогда как Samsung Galaxy J2 продается за 115 долларов. По результатам исследования лучшим из этой троицы эксперты назвали Moto E5 Play.
Ранее сообщалось, что разработчики опубликовали в Сети исходный код Moto E5 Plus.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 23:00