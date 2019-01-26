АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Селин Дион расплакалась на показе Valentino Haute Couture из-за воспоминаний о супруге

Известная певица Селин Дион расплакалась на показе Valentino Haute Couture в Париже из-за воспоминаний о умершем супруге Рене Анджелиле. Многие были удивлены реакцией знаменитости, не сдержавшей эмоций на светском мероприятии.

Селин Дион расплакалась на показе Valentino Haute Couture из-за воспоминаний о супруге

Селин Дион посетила показ именитого кутюрье, состоявшийся во французской столице в рамках Недели моды, вместе с возлюбленным, 32-летним танцором Пепе Муньосом. На показе пара сидела в первом ряду, но в один момент исполнительница хита "My Heart Will Go On" расплакалась.
Слезы канадской певицы были вызваны композицией "The First Time Ever I Saw Your Face" Роберты Флек, под которую модели демонстрировали наряды. Селин Дион танцевала под эту песню свой первый свадебный танец в 1994 году с любимым мужем. Дата показа дизайнера случайно совпала с трехлетней годовщиной со дня смерти супруга знаменитости.
Селин Дион расплакалась на показе Valentino Haute Couture из-за воспоминаний о супруге

Звезда познакомилась с 38-летним Рене Анджелилом в 12-летнем возрасте. Они начали встречаться после совершеннолетия артистки. Он стал ее менеджером и даже заложил собственный дом, чтобы профинансировать первую запись возлюбленной. Это благодаря ему Селин Дион стала одной из самых успешных исполнительниц и добилась всемирной славы. По словам певицы, Рене Анджелил был ее единственной любовью.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Екатерина Андреева делает
Алла Пугачева получила 40 млн рублей от
Селин Дион расплакалась на показе
При взрыве газового котла в кафе
Марат Башаров опроверг слухи о наличии
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получат
После смерти Владимира Высоцкого
Паулина Андреева спровоцировала слухи о
Блогер на тест-драйве сравнил Toyota
Алла Пугачева хочет доверить свои тайны
Вице-мэра Москвы Наталью Сергунину
В свой день рождения актер Александр
Ксения Алферова поздравила родную
Российские ученые рассказали об
Опубликованы характеристики и
Специалисты рассказали, кто должен
Тимур Батрутдинов не сможет выступить в
На рендерном изображении показали LG G8
Новый фильм Кристофера Нолана появится
Сергей Лазарев отвел сына в цветочный
Тата Блюменкранц переезжает вместе с
Презентация Android 10 Q состоится 7-9
Мария Кохно стала ведущей нового
Медики назвали простые способы
Медики назвали главные симптомы кори и
Анастасия Волочкова рассказала, как
Медики рассказали, на какие проблемы со
В Сочи появится мобильное приложение
Максим Галкин сообщил, что его волосы
Ученые выяснили, как по рукам выбрать
Просмотреть все новости