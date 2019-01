Селин Дион расплакалась на показе Valentino Haute Couture из-за воспоминаний о супруге

Селин Дион посетила показ именитого кутюрье, состоявшийся во французской столице в рамках Недели моды, вместе с возлюбленным, 32-летним танцором Пепе Муньосом. На показе пара сидела в первом ряду, но в один момент исполнительница хита "My Heart Will Go On" расплакалась.Слезы канадской певицы были вызваны композицией "The First Time Ever I Saw Your Face" Роберты Флек, под которую модели демонстрировали наряды. Селин Дион танцевала под эту песню свой первый свадебный танец в 1994 году с любимым мужем. Дата показа дизайнера случайно совпала с трехлетней годовщиной со дня смерти супруга знаменитости.Звезда познакомилась с 38-летним Рене Анджелилом в 12-летнем возрасте. Они начали встречаться после совершеннолетия артистки. Он стал ее менеджером и даже заложил собственный дом, чтобы профинансировать первую запись возлюбленной. Это благодаря ему Селин Дион стала одной из самых успешных исполнительниц и добилась всемирной славы. По словам певицы, Рене Анджелил был ее единственной любовью.