Селин Дион расплакалась на показе Valentino Haute Couture из-за воспоминаний о супруге
Известная певица Селин Дион расплакалась на показе Valentino Haute Couture в Париже из-за воспоминаний о умершем супруге Рене Анджелиле. Многие были удивлены реакцией знаменитости, не сдержавшей эмоций на светском мероприятии.
Селин Дион посетила показ именитого кутюрье, состоявшийся во французской столице в рамках Недели моды, вместе с возлюбленным, 32-летним танцором Пепе Муньосом. На показе пара сидела в первом ряду, но в один момент исполнительница хита "My Heart Will Go On" расплакалась.
Слезы канадской певицы были вызваны композицией "The First Time Ever I Saw Your Face" Роберты Флек, под которую модели демонстрировали наряды. Селин Дион танцевала под эту песню свой первый свадебный танец в 1994 году с любимым мужем. Дата показа дизайнера случайно совпала с трехлетней годовщиной со дня смерти супруга знаменитости.
Звезда познакомилась с 38-летним Рене Анджелилом в 12-летнем возрасте. Они начали встречаться после совершеннолетия артистки. Он стал ее менеджером и даже заложил собственный дом, чтобы профинансировать первую запись возлюбленной. Это благодаря ему Селин Дион стала одной из самых успешных исполнительниц и добилась всемирной славы. По словам певицы, Рене Анджелил был ее единственной любовью.
Селин Дион посетила показ именитого кутюрье, состоявшийся во французской столице в рамках Недели моды, вместе с возлюбленным, 32-летним танцором Пепе Муньосом. На показе пара сидела в первом ряду, но в один момент исполнительница хита "My Heart Will Go On" расплакалась.
Слезы канадской певицы были вызваны композицией "The First Time Ever I Saw Your Face" Роберты Флек, под которую модели демонстрировали наряды. Селин Дион танцевала под эту песню свой первый свадебный танец в 1994 году с любимым мужем. Дата показа дизайнера случайно совпала с трехлетней годовщиной со дня смерти супруга знаменитости.
Звезда познакомилась с 38-летним Рене Анджелилом в 12-летнем возрасте. Они начали встречаться после совершеннолетия артистки. Он стал ее менеджером и даже заложил собственный дом, чтобы профинансировать первую запись возлюбленной. Это благодаря ему Селин Дион стала одной из самых успешных исполнительниц и добилась всемирной славы. По словам певицы, Рене Анджелил был ее единственной любовью.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:55