Мадонна удивила подписчиков своим внешним видом
Знаменитая певица Мадонна сделал новый пост в социальной сети Instagram. Подписчики исполнительницы были удивлены ее внешним видом и отметили, что она стала выглядеть моложе своего возраста почти на 20 лет.
Мадонна не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько дней назад знаменитая исполнительница решила поделиться со своими преданными поклонниками новым фото. На снимке лицо певицы запечатлено крупным планом. В комментарии к посту Мадонна написала: "Getting Ready For the Super Blood Wolf Moon!".
Подписчики знаменитой певицы отреагировали моментально. Одни начали писать, как прекрасно стала выглядеть исполнительница и отметили, что она помолодела почти на 20 лет. Также некоторые были удивлены, что Мадонна кардинально изменила цвет волос. Другие пришли в восторг от того, что Мадонна практически не нанесла макияж. Всего за несколько дней новый пост известной певицы собрал более 402 тысяч отметок "Мне нравится".
Мадонна не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько дней назад знаменитая исполнительница решила поделиться со своими преданными поклонниками новым фото. На снимке лицо певицы запечатлено крупным планом. В комментарии к посту Мадонна написала: "Getting Ready For the Super Blood Wolf Moon!".
Подписчики знаменитой певицы отреагировали моментально. Одни начали писать, как прекрасно стала выглядеть исполнительница и отметили, что она помолодела почти на 20 лет. Также некоторые были удивлены, что Мадонна кардинально изменила цвет волос. Другие пришли в восторг от того, что Мадонна практически не нанесла макияж. Всего за несколько дней новый пост известной певицы собрал более 402 тысяч отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:16