Мадонна удивила подписчиков своим внешним видом

Мадонна не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько дней назад знаменитая исполнительница решила поделиться со своими преданными поклонниками новым фото. На снимке лицо певицы запечатлено крупным планом. В комментарии к посту Мадонна написала: "Getting Ready For the Super Blood Wolf Moon!".Подписчики знаменитой певицы отреагировали моментально. Одни начали писать, как прекрасно стала выглядеть исполнительница и отметили, что она помолодела почти на 20 лет. Также некоторые были удивлены, что Мадонна кардинально изменила цвет волос. Другие пришли в восторг от того, что Мадонна практически не нанесла макияж. Всего за несколько дней новый пост известной певицы собрал более 402 тысяч отметок "Мне нравится".