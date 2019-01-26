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Мадонна удивила подписчиков своим внешним видом

Знаменитая певица Мадонна сделал новый пост в социальной сети Instagram. Подписчики исполнительницы были удивлены ее внешним видом и отметили, что она стала выглядеть моложе своего возраста почти на 20 лет.

Мадонна удивила подписчиков своим внешним видом

Мадонна не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько дней назад знаменитая исполнительница решила поделиться со своими преданными поклонниками новым фото. На снимке лицо певицы запечатлено крупным планом. В комментарии к посту Мадонна написала: "Getting Ready For the Super Blood Wolf Moon!".

Мадонна удивила подписчиков своим внешним видом

Подписчики знаменитой певицы отреагировали моментально. Одни начали писать, как прекрасно стала выглядеть исполнительница и отметили, что она помолодела почти на 20 лет. Также некоторые были удивлены, что Мадонна кардинально изменила цвет волос. Другие пришли в восторг от того, что Мадонна практически не нанесла макияж. Всего за несколько дней новый пост известной певицы собрал более 402 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:16

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