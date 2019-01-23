Звезда "Дома-2" Лера Фрост больше не вернётся на проект

Накануне девушка поставила точку в этом вопросе.Валерия довольно давно уже покинула реалити-шоу. За периметр она ушла вместе со своим молодым человеком Захаром Саленко. Правда, в жизни отношения у них не сложились: несколько раз серьёзно поругавшись и помирившись, Лера и Захар в конце концов расстались.Многие поклонники давно хотели, чтобы она вернулась в "Дом-2". И вот на днях Фрост сделала окончательное заявление: на телепроект больше никогда не вернется. Мало того, у девушки есть обида на организаторов.А сегодня Лера Фрост в Instagram выложила новый пост и рассказала, что отказалась участвовать в телестройке. Она недвусмысленно намекает, что на это шоу больше "ни ногой". Также она говорит, что ей надоели постоянные сообщения и звонки от организаторов, которые то и дело приглашают её на съемочную площадку.Надо сказать, что Валерия сегодня счастлива и успешна. А значит, надежды, что она вернётся в "Дом-2", нет.