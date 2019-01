Meizu анонсировала смартфон Zero без кнопок и отверстий

Отличается Meizu Zero цельнокерамическим водонепроницаемым корпусом. Кнопки Home, питания и громкости заменены в устройстве на сенсорные области. Смартфон поддерживает только беспроводную гарнитуру и фирменную зарядку. На последнюю у компании ушло 2 года и 75 патентов.Чтобы избавиться от динамиков, Meizu прибегла к технологии mSound 2.0, при которой звук издаёт непосредственно экран. Качество звучания и громкость пришлось увеличить при помощи дорогих аудиоматериалов.Все элементы управления в Zero сенсорные. Вместо обычных карт бренд предлагает воспользоваться eSIM. Отметим, что в России виртуальные SIM пока не действуют, отмечает портал " Слово и дело ".Защита от попадания влаги позволяет смартфону в течение получаса пробыть на метровой глубине. Переднюю часть корпуса почти полностью занимает экран AMOLED на 5,99 дюймов со сканером отпечатков.Как только Meizu получит процессор Snapdragon 855, он будет установлен на Zero. Даты выхода новинки компания пока не сообщает.