Радиоджеты сверхмассивной черной дыры направлены прямо на Землю
Астрономы из Института Макса Планка обнаружили в нашей Галактике сверхмассивную черную дыру, излучающую мощные радиоволны (радиоджеты) прямо на Землю. Информация об исследовании опубликована в издании The Astrophysical Journal.
Исследование проводилось с использованием глобальной сети радиотелескопов, расположенных на разных материках.
По результатам научной работы ученые установили, что сверхмассивная черная дыра находится в компактном радиоисточнике Млечного Пути, называемом Стрелец A*. Устранив в наблюдаемой области шумовые и световые эффекты, эксперты выявили мощное излучение, обращенное на нашу планету. По словам исследователей космоса, подобные объекты обладают внушительной гравитацией, с помощью которой могут поглощать тела, расположенные на ближнем расстоянии. Открытые радио-джеты являются источникам большого количества радиоволн, а скорость их распространения может равняться скорости света.
Ученые обращают внимание, что пока не видят каких-либо опасностей для Голубой планеты со стороны обнаруженных радиоджетов.
Исследование проводилось с использованием глобальной сети радиотелескопов, расположенных на разных материках.
По результатам научной работы ученые установили, что сверхмассивная черная дыра находится в компактном радиоисточнике Млечного Пути, называемом Стрелец A*. Устранив в наблюдаемой области шумовые и световые эффекты, эксперты выявили мощное излучение, обращенное на нашу планету. По словам исследователей космоса, подобные объекты обладают внушительной гравитацией, с помощью которой могут поглощать тела, расположенные на ближнем расстоянии. Открытые радио-джеты являются источникам большого количества радиоволн, а скорость их распространения может равняться скорости света.
Ученые обращают внимание, что пока не видят каких-либо опасностей для Голубой планеты со стороны обнаруженных радиоджетов.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:14