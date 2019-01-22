Радиоджеты сверхмассивной черной дыры направлены прямо на Землю





Исследование проводилось с использованием глобальной сети радиотелескопов, расположенных на разных материках.По результатам научной работы ученые установили, что сверхмассивная черная дыра находится в компактном радиоисточнике Млечного Пути, называемом Стрелец A*. Устранив в наблюдаемой области шумовые и световые эффекты, эксперты выявили мощное излучение, обращенное на нашу планету. По словам исследователей космоса, подобные объекты обладают внушительной гравитацией, с помощью которой могут поглощать тела, расположенные на ближнем расстоянии. Открытые радио-джеты являются источникам большого количества радиоволн, а скорость их распространения может равняться скорости света.Ученые обращают внимание, что пока не видят каких-либо опасностей для Голубой планеты со стороны обнаруженных радиоджетов.