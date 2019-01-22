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Радиоджеты сверхмассивной черной дыры направлены прямо на Землю

Астрономы из Института Макса Планка обнаружили в нашей Галактике сверхмассивную черную дыру, излучающую мощные радиоволны (радиоджеты) прямо на Землю. Информация об исследовании опубликована в издании The Astrophysical Journal.


Радиоджеты сверхмассивной черной дыры направлены прямо на Землю

Исследование проводилось с использованием глобальной сети радиотелескопов, расположенных на разных материках.

По результатам научной работы ученые установили, что сверхмассивная черная дыра находится в компактном радиоисточнике Млечного Пути, называемом Стрелец A*. Устранив в наблюдаемой области шумовые и световые эффекты, эксперты выявили мощное излучение, обращенное на нашу планету. По словам исследователей космоса, подобные объекты обладают внушительной гравитацией, с помощью которой могут поглощать тела, расположенные на ближнем расстоянии. Открытые радио-джеты являются источникам большого количества радиоволн, а скорость их распространения может равняться скорости света.

Ученые обращают внимание, что пока не видят каких-либо опасностей для Голубой планеты со стороны обнаруженных радиоджетов.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:14

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