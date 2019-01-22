Психологи рассказали, как общаться с упёртыми партнерами
Американские психологи рассказали, как правильно общаться с упёртыми партнерами. Рекомендации специалистов помогут добиться равного голоса в отношениях и достичь взаимопонимания.
Как передает "Политэксперт", "перевоспитание" второй половинки, чувствующей себя "руководителем" или "родителем" в отношениях - дело нелегкое. Представитель Университета Томаса Джефферсона советует не противостоять попыткам партнера взять все под свой контроль, а наоборот, проявить к нему сочувствие.
По мнению психолога, лучшим выходом из такой ситуации могут стать переговоры. В таком случае важно вспомнить моменты, когда мнение "покорного" партнера было авторитетнее. Но эмоции следует сдерживать, так как доводы могут не произвести впечатления на упрямого человека.
Перед спором с любимым "упрямцем" следует определить конкретную цель и не зацикливаться на самом конфликте. Важно помнить, что партнер может быть и прав в некоторых моментах, будучи более осведомленным.
В таких отношениях необходимо понимать позицию упертой второй половинки. Случается, что нежелание уступать и идти на компромиссы связано с травматичными для человека вещами или событиями. Поэтому нужно быть деликатным в обсуждении его поведения, заключил специалист.
Как передает "Политэксперт", "перевоспитание" второй половинки, чувствующей себя "руководителем" или "родителем" в отношениях - дело нелегкое. Представитель Университета Томаса Джефферсона советует не противостоять попыткам партнера взять все под свой контроль, а наоборот, проявить к нему сочувствие.
По мнению психолога, лучшим выходом из такой ситуации могут стать переговоры. В таком случае важно вспомнить моменты, когда мнение "покорного" партнера было авторитетнее. Но эмоции следует сдерживать, так как доводы могут не произвести впечатления на упрямого человека.
Перед спором с любимым "упрямцем" следует определить конкретную цель и не зацикливаться на самом конфликте. Важно помнить, что партнер может быть и прав в некоторых моментах, будучи более осведомленным.
В таких отношениях необходимо понимать позицию упертой второй половинки. Случается, что нежелание уступать и идти на компромиссы связано с травматичными для человека вещами или событиями. Поэтому нужно быть деликатным в обсуждении его поведения, заключил специалист.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:45