АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата
EUR 75.55 USD 66.36
Курс валют на 22.01.2019

Психологи рассказали, как общаться с упёртыми партнерами

Американские психологи рассказали, как правильно общаться с упёртыми партнерами. Рекомендации специалистов помогут добиться равного голоса в отношениях и достичь взаимопонимания.

Психологи рассказали, как общаться с упёртыми партнерами

Как передает "Политэксперт", "перевоспитание" второй половинки, чувствующей себя "руководителем" или "родителем" в отношениях - дело нелегкое. Представитель Университета Томаса Джефферсона советует не противостоять попыткам партнера взять все под свой контроль, а наоборот, проявить к нему сочувствие.

По мнению психолога, лучшим выходом из такой ситуации могут стать переговоры. В таком случае важно вспомнить моменты, когда мнение "покорного" партнера было авторитетнее. Но эмоции следует сдерживать, так как доводы могут не произвести впечатления на упрямого человека.
Перед спором с любимым "упрямцем" следует определить конкретную цель и не зацикливаться на самом конфликте. Важно помнить, что партнер может быть и прав в некоторых моментах, будучи более осведомленным.

В таких отношениях необходимо понимать позицию упертой второй половинки. Случается, что нежелание уступать и идти на компромиссы связано с травматичными для человека вещами или событиями. Поэтому нужно быть деликатным в обсуждении его поведения, заключил специалист.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ASUS представил в России игровые
Илья Яббаров устроил скандал на шоу
Роналду согласился заплатить €19 млн
Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях
Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в
Aston Martin посвятил DBS Superleggera
Эксперты назвали Индонезию лучшей
Пентагон безрезультатно потратил $22
Apple собирается создать ноутбук на
Сексологи выяснили, что женщины от
Модель Алесю Кафельникову заподозрили в
Мадонна превратилась в брюнетку к
Психологи рассказали, как общаться с
DxOMark начал тестировать фронтальные
Orion Span к 2021 году создаст на
Сергей Бондарчук младший и Татиана
На пляж Австралии выбросило похожую на
Dodge Challenger может получить
Леонид Ярмольник отмечает 65-летие
Подруги Ксении Бородиной приняли Ольгу
Ученые обнаружили в костях человека
Смартфон Meizu Note 9 в рамках
Гарик Харламов предупредил поклонников
Mercedes-Benz и BMW могут объединиться
Меган Маркл была замечена за ланчем в
Samsung разработала миниатюрный сенсор
Супруг Собчак Максим Виторган подрался
В Китае обнаружена 300-метровая
Apple собирается выпустить беспроводную
"Умные" часы Samsung Gear S3 получили
Просмотреть все новости