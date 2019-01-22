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Анастасия Решетова поделилась фотографией, на которой ей всего 13 лет

К популярному в Сети флешмобу присоединилась Анастасия Решетова, опубликовавшая у себя в Instagram снимок десятилетней давности. По мнению поклонников российской модели, на фотографии 2009 года Анастасия Решетова выглядит намного старше, чем сейчас, хотя ей тогда было всего 13 лет.
Анастасия Решетова поделилась фотографией, на которой ей всего 13 лет

Кроме того, самые наблюдательные поклонники заметили, что за прошедшее время у Анастасии Решетовой поменялись форма носа и комплекция лица. Ранее ходили слухи, что модель в прошлом делала себе пластическую операцию (ринопластику). Старая фотография подтверждает догадки, что избранница Тимати меняла себе внешность. На этом мог настоять сам Тимати, ведь операция дорогостоящая, а достаточного количества денег у Анастасии Решетовой в юном возрасте явно не было.

Флешмоб, в рамках которого люди сравнивают фотографии 2019 и 2009 годов, был запущен зарубежными знаменитостями. Затем к нему присоединились отечественные звезды кино и эстрады. Так, фотографии десятилетней давности опубликовали Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Филипп Киркоров и многие другие российские деятели культуры и шоу-бизнеса.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:07

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