Анастасия Решетова поделилась фотографией, на которой ей всего 13 лет

Кроме того, самые наблюдательные поклонники заметили, что за прошедшее время у Анастасии Решетовой поменялись форма носа и комплекция лица. Ранее ходили слухи, что модель в прошлом делала себе пластическую операцию (ринопластику). Старая фотография подтверждает догадки, что избранница Тимати меняла себе внешность. На этом мог настоять сам Тимати, ведь операция дорогостоящая, а достаточного количества денег у Анастасии Решетовой в юном возрасте явно не было.Флешмоб, в рамках которого люди сравнивают фотографии 2019 и 2009 годов, был запущен зарубежными знаменитостями. Затем к нему присоединились отечественные звезды кино и эстрады. Так, фотографии десятилетней давности опубликовали Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Филипп Киркоров и многие другие российские деятели культуры и шоу-бизнеса.