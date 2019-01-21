«Славянская» задаст газу





На площадке компрессорной станции (КС) «Славянская» продолжается монтаж оборудования для перекачки газа в морскую часть трубопровода «Северный поток-2». Всего на станции запроектирована установка одиннадцати газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 «Ладога». В результате суммарная мощность «Славянской» составит 352 МВт, что сделает ее одной из самых мощных компрессорных станций в мире.Напомним, что «Славянская» - отправная компрессорная станция газопровода «Северный поток-2». Она предназначена для перекачки углеводородного сырья по морской части газотранспортной системы до немецкого города Грайфсвальд. Газ пойдет по двум трубам, проложенным по дну Балтийского моря. Длина каждой нитки - 1200 км, их общая пропуская способность составит 55 млрд куб. м газа в год.Генеральным подрядчиком строительства «Славянской» является ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Сейчас на объекте работают 1650 человек и 314 единиц техники. Строительство ведется с опережением графика.Ввод станции в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года, трехлетняя гарантия предусмотрена до конца 2022 года. Инвестиции на реализацию проекта составляют 19,167 млрд рублей. Изначально, правда, в информации о тендере фигурировала цифра в 826 миллионов рублей. Но в конкурсных документах ясно сказано, что 826 млн - это цена лишь первой стадии строительства, первого лота. По мнению международных экспертов, 19 млрд на возведения компрессной станции с такими рекордными техническими параметрами - это очень умеренная стоимость.«Стоимость строительства уникальной компрессорной станции, которая должна обеспечить транспортировку 60 млрд кубометров газа на расстояние более 1200 км по морю, не могла составлять 13 миллионов долларов, - подчеркнул заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, комментируя ситуацию «Новой газете». - Обычная КС на каждые 100 км трассы стоит около 100 миллионов долларов. «Славянская» будет в несколько раз превосходить по мощности обычную компрессорку. Очевидно, что первоначальный контракт мог затрагивать лишь очень небольшую часть работ».Следует также добавить, что в «Газпроме» ценообразование диктуют не подрядчики, даже такие известные как Ротенберг, а сама корпорация, в частности, департамент по управлению корпоративными затратами, которым руководит Михаил Сироткин.«У «Газпрома» есть специальное подразделение, возглавляемое Михаилом Сироткиным, которое занимается снижением стоимости, - отметил партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. - Если это крупный проект, то сначала составляется обоснование инвестиций. Прикидывают, сколько стоит та или иная работа, наводят справки у возможных поставщиков, сравнивают. К обоснованию инвестиций прилагаются справки от потенциальных поставщиков, сколько это будет стоить. Именно таким образом выводится смета. Потом, когда размещаются контракты, подрядчик доказывает, что ему нужно больше, а иногда и снижает цену».Не известно, сколько денег в процессе торгов департаменту Сироткина удалось «скинуть» при формировании конечной цены на строительство «Славянской». Однако есть другие данные, по которым косвенно можно оценить размер экономии. Так, при строительстве первой дожимной компрессорной станции на месторождении «Заполярное» стоимостью около 16 млрд рублей, подразделение Сироткина сэкономило для «Газпрома» около 3 млрд. Специалисты полагают, что и на КС «Славянской» будут похожие результаты.